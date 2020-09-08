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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперт назвал швейцарский франк лучшей валютой для сбережений

Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин заявил, что лучшей валютой для сбережений в ближайшее время будет швейцарский франк. Об этом сообщает РИА "Новости". Он объяснил ее превосходство тем, что данная валюта является одной из наиболее защитных и стабильных.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
РИА Новостивчера в 23:05
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Экономист назвал самую выгодную для россиян валюту

Национальная служба новостейвчера в 06:26
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Экономист посоветовал россиянам хранить деньги в разной валюте

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Экономист посоветовал россиянам хранить деньги в разной валюте

Телеканал 360°вчера в 09:00
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Экономист о том, как пережить падение рубля: Залог спокойствия - больше валют

Царьградвчера в 14:23
Российская газета

Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений

Российская газетавчера в 00:45
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Раскрыто, в какой валюте лучше хранить сбережения

URA.Ruвчера в 23:48
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

РИА Новостивчера в 23:05

Глава МИД Сербии заявил, что ситуация вокруг поста Захаровой исчерпана

Дачич отметил, что Россия и Сербия являются стратегическим партнерами и продолжают это сотрудничество, и публикация Захаровой не оставит следа «на наших добрых отношениях».
Глава МИД Сербии заявил, что ситуация вокруг поста Захаровой исчерпана
Свободная Пресса7 сентября в 10:47
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В Сети появились первые отзывы критиков о фильме «Энола Холмс»

В Сети появились первые отзывы кинокритиков о фильме Гарри Бредбира "Энола Холмс", основанного на рассказах из книжной серии американской писательницы Нэнси Спрингер "The Enola Holmes Mysteries" ("Расследования Энолы Холмс").
В Сети появились первые отзывы критиков о фильме «Энола Холмс»
РИА Новости17:41

Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
1,4K

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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Акции Tesla рухнули на 21%, Илон Маск потерял 14,3 млрд долларов

По данным Forbes, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который еще в пятницу занимал пятую строчку в списке богатейших людей мира, потерял на падении акций своей компании 14,3 миллиарда долларов и во вторник опустился в рейтинге Forbes на седьмое место.
НТВ18:58
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«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ruвчера в 07:01

В Алтайском крае за сутки коронавирусом заболели 60 человек, 5 умерли

За последние 24 часа на территории Алтайского края еще у 60 человек подтвержден диагноз «коронавирус», вылечились — 67 пациентов, зарегистрировано пять летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти двух пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 01:40
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