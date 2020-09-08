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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперт назвал швейцарский франк лучшей валютой для сбережений

Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин заявил, что лучшей валютой для сбережений в ближайшее время будет швейцарский франк. Об этом сообщает РИА "Новости". Он объяснил ее превосходство тем, что данная валюта является одной из наиболее защитных и стабильных.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
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Российские теннисисты Медведев и Рублев вошли в историю US Open

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев впервые в истории Открытого чемпионата США по теннису (US Open) сыграют русский четвертьфинал в мужском одиночном разряде, 8 сентября сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
ИА Красная Веснавчера в 05:36
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Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
РИА Новостивчера в 10:18
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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Астрономы МГУ открыли горячий белый карлик рекордно большой массы

Группа ученых из Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга (ГАИШ) МГУ обнаружили белый карлик, который значительно горячее и массивнее большинства других белых карликов, 7 сентября сообщает пресс-служба МГУ.
ИА Красная Веснавчера в 05:08
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Минкультуры рекомендовало поддержать производство 64 кинопроектов

Экспертные советы подвели итоги конкурсов по авторскому и экспериментальному кино, а также детским фильмам и неигровым спецпроектам, Минкультуры РФ рекомендовало поддержать 64 проекта, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новостивчера в 04:47

«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ruвчера в 07:01

Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве

Освобожденный Россией в рамках обмена с Украиной Владимир Балух, который ранее был осужден за хранение боеприпасов и нападение на сотрудника ФСИН, впал в кому после избиения в Киеве, сообщается во вторник на сайте партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность".
РИА Новости18:20