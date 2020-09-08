Швейцарский франк признали самой надежной валютой для сбережений
Три валюты показали наибольшую стабильность за последние месяцы. Это шведская крона, швейцарский франк и датская крона.В источнике
С чего всё началось
Названа лучшая валюта для сбережений
Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
РИА Новости23:05
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