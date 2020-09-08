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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперт назвал швейцарский франк лучшей валютой для сбережений

Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин заявил, что лучшей валютой для сбережений в ближайшее время будет швейцарский франк. Об этом сообщает РИА "Новости". Он объяснил ее превосходство тем, что данная валюта является одной из наиболее защитных и стабильных.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
РИА Новостивчера в 23:05
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Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений

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Эксперт назвал лучшую иностранную валюту для сбережений

Life.ruвчера в 23:43
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Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений

Российская газетавчера в 00:45
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Эксперт рассказал, в какой валюте хранить сбережения россиянам

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