Эксперт назвал швейцарский франк лучшей валютой для сбережений
Смотрите также
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
Роналду преодолел отметку в 100 голов за сборную Португалии
Илон Маск за день потерял $16,5 млрд
Woke Studio представила робота-хирурга для имплантации чипа Neuralink
Тихановская призвала россиян не поддаваться влиянию пропаганды
Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП
Двое фигурантов дела о торговле детьми в Москве признали вину
Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил задержание Колесниковой
Безработным родителям в сентябре выплатят по 3 тыс. руб. на ребенка
Белоруссия сможет поставлять до 4 миллионов тонн нефти через порты РФ
Светлана Тихановская назвала героем Марию Колесникову, которая порвала паспорт при попытке ее выдворить из Белоруссии
Сын Никаса Сафронова пострадал при прыжке в детский бассейн
Заслуженный артист РФ Юрий Назаров попал в реанимацию с коронавирусом
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Безработным родителям в сентябре выплатят по 3 тыс. руб. на ребенка
Тихановская призвала россиян не поддаваться влиянию пропаганды
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
Главы МИД G7 призвали Россию наказать виновных по делу Навального
Испытания вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca приостановлены
США могут ввести адресные санкции против властей Белоруссии
Роналду преодолел отметку в 100 голов за сборную Португалии
Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин заявил, что лучшей валютой для сбережений в ближайшее время будет швейцарский франк. Об этом сообщает РИА "Новости". Он объяснил ее превосходство тем, что данная валюта является одной из наиболее защитных и стабильных.В источнике
С чего всё началось
Названа лучшая валюта для сбережений
Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
РИА Новостивчера в 23:05
Подробнее о событии