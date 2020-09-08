Эксперт назвал швейцарский франк лучшей валютой для сбережений
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Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин заявил, что лучшей валютой для сбережений в ближайшее время будет швейцарский франк. Об этом сообщает РИА "Новости". Он объяснил ее превосходство тем, что данная валюта является одной из наиболее защитных и стабильных.В источнике
С чего всё началось
Названа лучшая валюта для сбережений
Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
РИА Новости23:05
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