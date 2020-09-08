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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперт назвал швейцарский франк лучшей валютой для сбережений

Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин заявил, что лучшей валютой для сбережений в ближайшее время будет швейцарский франк. Об этом сообщает РИА "Новости". Он объяснил ее превосходство тем, что данная валюта является одной из наиболее защитных и стабильных.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
РИА Новости23:05
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РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

РИА Новости23:05
Комсомольская правда

Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений

Комсомольская правда02:33
Московский Комсомолец

Эксперт рассказал, в какой валюте хранить сбережения россиянам

Московский Комсомолец00:52
Российская газета

Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений

Российская газета00:45
URA.Ru

Раскрыто, в какой валюте лучше хранить сбережения

URA.Ru23:48
Life.ru

Эксперт назвал лучшую иностранную валюту для сбережений

Life.ru23:43
Телеканал 360°

Экономист посоветовал россиянам хранить деньги в разной валюте

Телеканал 360°09:00

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