Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Телеканал 360°
Телеканал 360°

Швейцарский франк признали самой надежной валютой для сбережений

Три валюты показали наибольшую стабильность за последние месяцы. Это шведская крона, швейцарский франк и датская крона.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
РИА Новости23:05
Подробнее о событии
Газета.Ru

Эксперт назвал швейцарский франк лучшей валютой для сбережений

Газета.Ru02:49
Комсомольская правда

Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений

Комсомольская правда02:33
Life.ru

Эксперт назвал лучшую иностранную валюту для сбережений

Life.ru23:43
Российская газета

Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений

Российская газета00:45
URA.Ru

Раскрыто, в какой валюте лучше хранить сбережения

URA.Ru23:48
Московский Комсомолец

Эксперт рассказал, в какой валюте хранить сбережения россиянам

Московский Комсомолец00:52
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

РИА Новости23:05

Ефремова признали виновным по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце

Пресненский суд Москвы во вторник признал актера Михаила Ефремова виновником ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ефремова признали виновным по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце
РИА Новости04:25
842

Аналитики оценили вклад угрозы санкций в ослабление рубля

«Без новостей последних двух-трех недель курс рубля составил бы около 72,5 руб. за доллар, то есть цена дополнительных внешнеполитических рисков сейчас — почти 3,5 руб. за доллар», — оценивает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.
РБК17:00
41

Николо Дзаньоло получил разрыв передней крестообразной связки колена

Полузащитник итальянской "Ромы" Николо Дзаньоло получил разрыв передней крестообразной связки левого колена, выступая за сборную Италии, сообщается в официальном аккаунте футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости04:38

Аналитики оценили влияние пандемии на экономику России

По словам экономиста «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софьи Донец, экономика страны подошла к пандемии в неплохой форме: с низкой инфляцией и безработицей, стабильным банковским сектором и значительными финансовыми резервами.
РБК03:00
8

Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну.
Ведомостивчера в 06:47
354

Госдуме предложили освободить самозанятых от налога при низких доходах

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, согласно которому самозанятых освободят от уплаты налога на профессиональную деятельность, если их доходы не превышают прожиточного минимума, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на одного из авторов проекта, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Алексея Чепу.
Ведомости02:39
32