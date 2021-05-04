На стадии полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Пари Сен-Жермен» по сумме двух матчей со счётом 4:1. Таким образом, «Манчестер Сити» впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА.
Пентагон во вторник обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии, об этом говорится в квартальном отчете генерального инспектора минобороны США о ходе операции "Непоколебимая решимость".
Штрафы на сумму почти в 15,5 миллиона рублей присуждены гражданам, которые вернулись из-за границы и не внесли результаты теста на коронавирус на портал госуслуг в течение трех дней, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.