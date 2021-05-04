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Эксперт назвал способ накопления капитала на 10% от зарплаты

Как правило, и мировые, и отечественные финансисты советуют откладывать не менее 10% от зарплаты.В источнике
РИА Новости
Lenta.ru
ПРАЙМ

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Финансист назвал способ накопить капитал с зарплаты

Lenta.ru18:37

Эксперт назвал способ накопления капитала на 10% от зарплаты

РИА Новости18:11

Финансист научил, как сколотить капитал на 10% от зарплаты

ПРАЙМ18:01
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Интересное

«Манчестер Сити» впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов

На стадии полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Пари Сен-Жермен» по сумме двух матчей со счётом 4:1. Таким образом, «Манчестер Сити» впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА.
Чемпионат17:00

Пентагон обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии

Пентагон во вторник обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии, об этом говорится в квартальном отчете генерального инспектора минобороны США о ходе операции "Непоколебимая решимость".
РИА Новости18:03

Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 15,5 миллиона рублей

Штрафы на сумму почти в 15,5 миллиона рублей присуждены гражданам, которые вернулись из-за границы и не внесли результаты теста на коронавирус на портал госуслуг в течение трех дней, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
РИА Новостивчера в 12:29