Отказ от алкоголя не только сохранит здоровье, но и поможет заметно улучшить финансовое благополучие, уверен независимый финансовый консультант, автор блога "За разумное потребление" Александр Доржиев.
О простом способе стать миллионером, а заодно сохранить к зрелому возрасту хорошую физическую форму, рассказал в интервью радио Sputnik независимый финансовый консультант Александр Доржиев. Алкогольные напитки не только вредят здоровью, но и опустошают личный бюджет.
Все пациенты с COVID-19 после острой фазы заболевания испытывают общую утомляемость, мышечную слабость, одышку, реже - нарушения сна, тревоги, депрессию, боли в суставах и выпадение волос, сообщили РИА Новости в Екатеринбургском медицинском научном центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора.
Судмедэксперта, который проводил исследование по делу о гибели замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, заподозрили в служебном подлоге и арестовали до 21 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.