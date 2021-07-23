Суд арестовал судмедэксперта по делу о гибели замглавы департамента культуры Москвы

Судмедэксперта, который проводил исследование по делу о гибели замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, заподозрили в служебном подлоге и арестовали до 21 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.