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Экономика

Эксперт назвал способ стать миллионером к пенсии

Независимый финансовый консультант Александр Доржиев рассказал, как стать миллионером к пенсии.
Lenta.ru
По оценке консультанта, среднестатистический взрослый россиянин тратит на спиртное 2,5 тысячи рублей в месяц.
РИА Новости
Отказ от алкоголя не только сохранит здоровье, но и поможет заметно улучшить финансовое благополучие, уверен независимый финансовый консультант, автор блога "За разумное потребление" Александр Доржиев.
РИА Новости
Данную сумму Доржиев рекомендует ежемесячно инвестировать в акции на фондовом рынке.
Lenta.ru

С чего всё началось

Как стать богатым и остаться здоровым? Советы финансового консультанта

О простом способе стать миллионером, а заодно сохранить к зрелому возрасту хорошую физическую форму, рассказал в интервью радио Sputnik независимый финансовый консультант Александр Доржиев. Алкогольные напитки не только вредят здоровью, но и опустошают личный бюджет.
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Эксперт рассказал, как стать миллионером к пенсии

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