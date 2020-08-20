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Известия
Известия

Эксперт назвал способ вычислить мошенников по номеру телефона

Самыми подозрительными номерами специалист назвали короткие, городские, без кода +7. Например, начинающиеся на 8-809 (номера платных услуг). Куканов указал, что мошенники не редко моментально сбрасывают звонок, в ожидании, что им перезвонят.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать

Стимулировать перезвонить мошенники могут, моментально сбрасывая звонок после вызова, чтобы жертва не успела ответить. Проверить, кому принадлежит номер телефона можно с помощью приложений-определителей номеров.
ПРАЙМ19:05
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Российская газета

В Роскачестве подсказали способ узнать телефонные номера мошенников

Российская газета21:26
Комсомольская правда

Россиянам рассказали, как узнать телефонные номера мошенников

Комсомольская правда22:10
Известия

Эксперт назвал способ вычислить мошенников по номеру телефона

Известия21:42
РБК

Эксперт Роскачества назвал метод вычисления мошенников по номеру телефона

РБК22:45
Life.ru

В «Роскачестве» рассказали, на какие номера телефонов лучше не отвечать

Life.ru19:55
Lenta.ru

Россиянам раскрыли способ узнать телефонные номера мошенников

Lenta.ru19:36
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать

ПРАЙМ19:05

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