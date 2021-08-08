Будьте в Плюсе

Эксперт назвал способ выгодно купить валюту

Руководитель управления разработки индексной компании «Бета финансовые технологии» Грайр Саркисян в беседе с агентством «Прайм» раскрыл способы выгодно купить валюту.
Lenta.ru
Выгоднее всего покупать валюту на бирже, а если доступа к бирже у вас нет, то через банковские приложения, где курс на момент сделки лучше всего.
ПРАЙМ
Для покупки валюты через банк необходимо иметь валютный счёт.
ПРАЙМ
Сейчас падающие цены на нефть еще не до конца отразились на валютном курсе, объяснил эксперт.
Телеканал 360°

С чего всё началось

Эксперт Саркисян: для более выгодной покупки валюты нужно следить за динамикой инфляционных ожиданий

МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ, Алена Кутовая. Выгоднее всего покупать валюту на бирже, а если доступа к бирже у вас нет, то через банковские приложения, где курс на момент сделки лучше всего. Для покупки валюты через банк необходимо иметь валютный счёт.
ПРАЙМвчера в 20:03

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Эксперт назвал способы выгодно купить валюту

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Финансист раскрыл способы выгодно купить валюту

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