Коронавирус
Невские НовостиЭксперт назвал способы для сохранения рублевых сбережений в кризис
«Отбить девальвацию можно, только купив на длительный срок хорошие рублевые акции отечественных компаний», — заявил он. Специалист говорит, что ценные бумаги сейчас стоят дешево, однако через пару лет они снова возрастут в цене. Однако Коган отметил, что сейчас скупать валюту уже поздно.
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с чего всё началось
Не стоит торопиться продавать или покупать большие объемы валюты или вкладываться в акции, не оценив риски. Такое мнение в разговоре с корреспондентом URA.RU высказал управляющий директор инвестиционной компании «Московские партнеры» Евгений Коган.URA.Ru19 марта в 05:18
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Финансовый аналитик Коган объяснил, как в кризис сохранить рублевые сбережения
Народные новости18 марта в 22:26
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Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Политика
США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными
Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей на глазах у детей
В Москве задержан мужчина, зарезавший жену и ее родителей. Убийство произошло в ночь на 21 марта в квартире на Волоколамском шоссе.
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Общество
Более чем на тысячу увеличилось число жертв коронавируса за сутки
За минувшие сутки в мире зафиксировано более 24 тысяч случаев инфицирования коронавирусом нового типа, более тысячи человек скончались.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Финансы
Центробанк РФ 19 марта начнет продавать валюту на внутреннем рынке
Центробанк РФ 19 марта начнет продавать валюту на внутреннем рынке.
Экономика
Глава Рыбного союза объяснил, как курс доллара повлияет на цену рыбы
Повышение цен на всю рыбную продукцию возможно, но не пропорционально изменению курса доллара, а с некоторым коэффициентом, заявил исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков, 21 марта сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Подмосковье произошел крупный пожар на складе
"По уточненной информации, площадь пожара составляет 60 тыс. кв. м", - сказал представитель МЧС.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Игры
Xbox Series X растоптал PlayStation 5 в игровом плане
Политика
Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Космос
Солнечные батареи корабля «Союз МС-16» проверили перед полётом к МКС
Москва, 21 марта 2020, 07:47 — REGNUM Специалисты Роскосмоса испытали солнечные батареи системы бортового энергоснабжения пилотируемого корабля «Союз МС-16» перед запуском к Международной космической станции, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Общество
Росавиация выработала механизм вывоза россиян из стран с коронавирусом
Росавиация и российские авиакомпании выработали механизм эвакуации россиян, застрявших за рубежом из-за вспышки нового коронавируса, передает РИА Новости.
Экономика
Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
Здоровье
Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом
Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Финансы
Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля
Что заставило россиян идти за кредитами Эпидемия коронавируса и заметное обесценение рубля уже вызвали всплеск потребительской активности, отмечает директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: "На этом фоне вполне закономерен рост спроса населения на потребительские кредиты".
Технологии
В России изобрели дистанционный термометр для смартфона
По её данным, термометр, выполненный в виде наклейки, поможет измерять температуру тела человека на расстоянии ориентировочно до 50 метров.
Технологии
Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10
Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
Единоборства
Емельяненко может запросить миллион долларов за бой с Харитоновым
Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» сообщил, что за поединок с Сергеем Харитоновым запросит в два раза больше соперника.
Общество
Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Музыка
Новый клип Вячеслава Мясникова «взорвал» Интернет
Бывший участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» отдал предпочтение ведению собственного канала в YouTube, где он продолжает публиковать выдуманные им песни.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Общество
Попов и Скабеева решили перестать видеться из-за коронавируса
Телеведущие шоу «60 минут», супруги Евгений Попов и Ольга Скабеева решили из-за эпидемии коронавируса вести передачу поочередно.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Энергетика
Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США
Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Общество
Каникулы в российских школах продлятся с 23 марта по 12 апреля
По заявлению министра просвещения России Сергея Кравцова, весенние каникулы в школах страны продлятся с 23 марта по 12 апреля, пишет ТАСС.
Культура
Сбербанк и Okko помогут россиянам скрасить карантин из-за коронавируса
Сбербанк и мультимедийный сервис Okko запустят проект «Искусство онлайн», который поможет россиянам скрасить время в самоизоляции — на период карантина из-за коронавируса на одном ресурсе будут собраны спектакли, концерты, виртуальные экскурсии и другой интересный видеоконтент.