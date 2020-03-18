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Невские НовостиНевские НовостиЭксперт назвал способы для сохранения рублевых сбережений в кризис

«Отбить девальвацию можно, только купив на длительный срок хорошие рублевые акции отечественных компаний», — заявил он. Специалист говорит, что ценные бумаги сейчас стоят дешево, однако через пару лет они снова возрастут в цене. Однако Коган отметил, что сейчас скупать валюту уже поздно.
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Как сохранить рублевые сбережения в кризис

Не стоит торопиться продавать или покупать большие объемы валюты или вкладываться в акции, не оценив риски. Такое мнение в разговоре с корреспондентом URA.RU высказал управляющий директор инвестиционной компании «Московские партнеры» Евгений Коган.
URA.Ru19 марта в 05:18

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Как сохранить рублевые сбережения в кризис

URA.Ru19 марта в 05:18

Назван способ сохранить сбережения на фоне падения рубля

REGNUM19 марта в 01:32

Эксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис

РИА Новости18 марта в 18:34

Финансовый аналитик Коган объяснил, как в кризис сохранить рублевые сбережения

Народные новости18 марта в 22:26

Эксперт дал советы по сохранению рублевых сбережений

Телеканал 360°18 марта в 21:04

Эксперт назвал способ сохранить сбережения на фоне падения рубля

Известия18 марта в 20:48

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Газета.Ru18 марта в 23:21
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Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости вчера в 16:03
Политика

США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными

Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Lenta.ru вчера в 22:47
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей на глазах у детей

В Москве задержан мужчина, зарезавший жену и ее родителей. Убийство произошло в ночь на 21 марта в квартире на Волоколамском шоссе.
Вести.Ru 02:50
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Общество

Более чем на тысячу увеличилось число жертв коронавируса за сутки

За минувшие сутки в мире зафиксировано более 24 тысяч случаев инфицирования коронавирусом нового типа, более тысячи человек скончались.
Московский Комсомолец вчера в 20:52
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском вчера в 07:32
Финансы

Центробанк РФ 19 марта начнет продавать валюту на внутреннем рынке

Центробанк РФ 19 марта начнет продавать валюту на внутреннем рынке.
Piter.tv 19 марта в 04:44
Экономика

Глава Рыбного союза объяснил, как курс доллара повлияет на цену рыбы

Повышение цен на всю рыбную продукцию возможно, но не пропорционально изменению курса доллара, а с некоторым коэффициентом, заявил исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков, 21 марта сообщает РИА Новости.
Красная весна вчера в 21:49
Происшествия

В Подмосковье произошел крупный пожар на складе

"По уточненной информации, площадь пожара составляет 60 тыс. кв. м", - сказал представитель МЧС.
ТАСС 03:02
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Игры

Xbox Series X растоптал PlayStation 5 в игровом плане

iXBT.com 19 марта в 06:47
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru вчера в 09:02
Музыка

Группа Little Big не сможет представить песню «UNO» на Евровидении

Deita.ru 01:15
Космос

Солнечные батареи корабля «Союз МС-16» проверили перед полётом к МКС

Москва, 21 марта 2020, 07:47 — REGNUM Специалисты Роскосмоса испытали солнечные батареи системы бортового энергоснабжения пилотируемого корабля «Союз МС-16» перед запуском к Международной космической станции, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
REGNUM 00:47
Общество

Росавиация выработала механизм вывоза россиян из стран с коронавирусом

Росавиация и российские авиакомпании выработали механизм эвакуации россиян, застрявших за рубежом из-за вспышки нового коронавируса, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 16:47
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru 19 марта в 10:47
Здоровье

Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 07:04
Финансы

Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля

Что заставило россиян идти за кредитами Эпидемия коронавируса и заметное обесценение рубля уже вызвали всплеск потребительской активности, отмечает директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: "На этом фоне вполне закономерен рост спроса населения на потребительские кредиты".
РБК вчера в 17:00
Культура

Бекмамбетов снял эпизод из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

RuNews24.ru 00:29
Технологии

В России изобрели дистанционный термометр для смартфона

По её данным, термометр, выполненный в виде наклейки, поможет измерять температуру тела человека на расстоянии ориентировочно до 50 метров.
Evo-rus.com вчера в 02:29
Технологии

Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10

Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
Piter.tv вчера в 15:01
Единоборства

Емельяненко может запросить миллион долларов за бой с Харитоновым

Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» сообщил, что за поединок с Сергеем Харитоновым запросит в два раза больше соперника.
Спорт-Экспресс 19 марта в 10:00
Общество

Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 16:52
Музыка

Новый клип Вячеслава Мясникова «взорвал» Интернет

Бывший участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» отдал предпочтение ведению собственного канала в YouTube, где он продолжает публиковать выдуманные им песни.
Bimru.ru вчера в 06:54
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Известия 19 марта в 07:37
Общество

Попов и Скабеева решили перестать видеться из-за коронавируса

Телеведущие шоу «60 минут», супруги Евгений Попов и Ольга Скабеева решили из-за эпидемии коронавируса вести передачу поочередно.
Lenta.ru 01:20
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Энергетика

Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США

Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Lenta.ru 19 марта в 06:32
Общество

Каникулы в российских школах продлятся с 23 марта по 12 апреля

По заявлению министра просвещения России Сергея Кравцова, весенние каникулы в школах страны продлятся с 23 марта по 12 апреля, пишет ТАСС.
Инфорос 18 марта в 03:48
Культура

Сбербанк и Okko помогут россиянам скрасить карантин из-за коронавируса

Сбербанк и мультимедийный сервис Okko запустят проект «Искусство онлайн», который поможет россиянам скрасить время в самоизоляции — на период карантина из-за коронавируса на одном ресурсе будут собраны спектакли, концерты, виртуальные экскурсии и другой интересный видеоконтент.
Lenta.ru вчера в 09:35
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