Коронавирус
Невские НовостиЭксперт назвал способы для сохранения рублевых сбережений в кризис
«Отбить девальвацию можно, только купив на длительный срок хорошие рублевые акции отечественных компаний», — заявил он. Специалист говорит, что ценные бумаги сейчас стоят дешево, однако через пару лет они снова возрастут в цене. Однако Коган отметил, что сейчас скупать валюту уже поздно.
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с чего всё началось
Не стоит торопиться продавать или покупать большие объемы валюты или вкладываться в акции, не оценив риски. Такое мнение в разговоре с корреспондентом URA.RU высказал управляющий директор инвестиционной компании «Московские партнеры» Евгений Коган.URA.Ruвчера в 05:18
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Финансовый аналитик Коган объяснил, как в кризис сохранить рублевые сбережения
Народные новости18 марта в 22:26
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Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
Технологии
Сбербанк тестирует технологию приема оплаты смартфонами
Сбербанк представил во всех регионах РФ новый сервис Tap on Phone, позволяющий компаниям малого и среднего бизнеса принимать бесконтактные платежи с помощью обычного телефона, применяя его как терминал, проинформировала пресс-служба кредитной организации.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд
В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Общество
S7 сообщила о прекращении полетов в Таиланд с 22 марта
Авиакомпания S7 Airlines объявила о временной приостановке с 22 марта рейсов в Таиланд из-за введения ограничений на въезд в королевство.
Общество
Росавиация выработала схему вывоза россиян из-за рубежа
Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) и отечественные авиакомпании выработали механизм перевозки россиян из стран, проблемных с точки зрения распространения нового коронавируса, в ближайшие три дня.
Общество
В Ставрополе рассказали о состоянии врача с подозрением на COVID-19
Напомним, накануне стало известно, что в Ставропольском крае у одного человека тест на коронавирус дал положительный результат.
Футбол
Адиль Рами: «Боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол»
Никогда не знаешь, когда сможем путешествовать, карантин повсюду, я боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Экономика
Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»
Цена нефти марки Brent, которая еще в конце прошлого года находилась на уровне под $70 за баррель, рухнула после вспышки коронавируса и срыва сделки ОПЕК+.
Политика
Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии
Государственный секретарь США Майк Помпео на пресс-конференции оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Вашингтоне заявил, что Россия, Китай и Иран намеренно распространяют искаженную информацию о мерах, предпринимаемых для борьбы с инфекцией.
Общество
ВОЗ: Более 24 тысяч человек в мире за сутки заразились коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 24,2 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа, умер 1061 человек.
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии
Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
Политика
Госдеп США: Россия использовала энергетику во враждебных целях
Вашингтон, 21 марта 2020, 05:08 — REGNUM Конгресс США приводил множество примеров, когда Россия использовала энергетику, как враждебный игрок, заявил 20 марта журналистам представитель Госдепартамента США, отвечая на вопрос, готов ли Вашингтон вводить новые санкции против Москвы.
Экономика
Российскую экономику посчитали способной выдержать мировой кризис
Особенно отмечаются события последнего месяца: сдвиг мировой экономики на фоне эпидемии коронавируса, а также обвал цен на нефть, доходами от которой Россия рассчитывала покрыть социальные издержки.
Политика
Евросоюз заподозрил Россию в распространении фейков о коронавирусе
Европейская служба внешнеполитической деятельности написала доклад для внутреннего пользования, в котором утверждается, что российские СМИ и ресурсы, подчиненные Кремлю, пользуются ситуацией с распространением коронавируса и распространяют фейковые данные.
Экономика
Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
Происшествия
В России подтверждена первая смерть от коронавируса
По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
Экономика
В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Шоу-бизнес
50-летняя Лада Дэнс станцевала у шеста
50-летняя Лада Дэнс показала, как зажигает на шесте.
Футбол
Малком сравнил чемпионаты Франции и России
Бразильский форвард «Зенита» Малком в интервью изданию Foot Mercato поделился мнением о силе чемпионата России.
Здоровье
Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина
В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые вернулись из-за границы или общались с заболевшими коронавирусом людьми, самоизолироваться и соблюдать карантин.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big станцевал на шоу Урганта
Актер Дмитрий Красилов, которого в Сети стали называть "пухляш" после участия в клипе группы Little Big на песню Uno, станцевал в эфире шоу "Вечерний Ургант".
Игры
В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и ещё 4 игры
С 20 марта компания Valve в сервисе цифровой дистрибуции Steam бесплатно раздает две игры серии Tomb Raider.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Офицер 30-й бригады ВСУ оказался заражен коронавирусом
На самом деле, болезнь настигла офицера 30-й бригады Вооруженных сил Украины, рассказал Федеральному агентству новостей экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Футбол
Глеб рассказал об отношении к Месси в «Барселоне»
Шоу-бизнес
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.