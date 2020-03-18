Не стоит торопиться продавать или покупать большие объемы валюты или вкладываться в акции, не оценив риски. Такое мнение в разговоре с корреспондентом URA.RU высказал управляющий директор инвестиционной компании «Московские партнеры» Евгений Коган.

с чего всё началось

«Отбить девальвацию можно, только купив на длительный срок хорошие рублевые акции отечественных компаний», — заявил он. Специалист говорит, что ценные бумаги сейчас стоят дешево, однако через пару лет они снова возрастут в цене. Однако Коган отметил, что сейчас скупать валюту уже поздно.

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