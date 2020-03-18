Коронавирус
Газета.RuРоссиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru. Он рекомендует в условиях девальвации приобрести долгосрочные рублевые акции российских компаний, так как они могут вырасти в цене.
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с чего всё началось
Не стоит торопиться продавать или покупать большие объемы валюты или вкладываться в акции, не оценив риски. Такое мнение в разговоре с корреспондентом URA.RU высказал управляющий директор инвестиционной компании «Московские партнеры» Евгений Коган.URA.Ru05:18
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Финансовый аналитик Коган объяснил, как в кризис сохранить рублевые сбережения
Народные новостивчера в 22:26
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Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 21.25 мск выросла на 13,21% до $28,67.
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Общество
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Здоровье
В Оренбуржье выявлен первый заболевший коронавирусом
Известно, что новый коронавирус в крови жителя Оренбуржья выявил в лаборатории, а значит, диагноз подтвержден.
Политика
Путин не согласился с теми, кто называет его царем
Несогласие с людьми, называющими российского президента царем, выразил Владимир Путин в беседе с журналистами.
Кино
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Здоровье
Коронавирус на Дальний Восток завезли с Европы
Как рассказала главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская, официальное подтверждение в настоящее время получили случаи в пределах Дальневосточного федерального округа: в Хабаровском крае и Якутии.
Политика
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Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
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Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Здоровье
Минздрав назвал главную угрозу для здоровья во время карантина
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что россияне, решившие самоизолироваться или отправленные руководством на удаленную работу на фоне распространения нового коронавируса, рискуют набрать лишний вес.
Спорт
Олимпийский огонь сегодня будет доставлен в Японию
Специальный чартерный рейс из Греции прибудет на военную базу в префектуре Мияги.
Здоровье
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Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждены на Украине - на этот раз в Днепропетровской области, сообщил глава областной администрации Александр Бондаренко.
Политика
Племянник Путина собрался в политику
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Общество
Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.