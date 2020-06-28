ЖКХ

ИзвестияИзвестияЭксперт назвал способы экономии на услугах ЖКХ

В первую очередь эксперт посоветовал всегда вовремя оплачивать квитанции, чтобы не накапливать пени и штрафы. Также сэкономить можно путем установки счетчиков на электричество, воду и газ.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, как сэкономить на услугах ЖКХ

Есть несколько способов, с помощью которых можно сократить затраты на ЖКХ в полтора-два раза. Среди них — своевременная оплата счета, установка счетчиков потребления электроэнергии, газа и воды, а также установка энергосберегающих ламп и пластиковых окон.
ПРАЙМ19:05

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Россиянам рассказали о способах сэкономить на услугах ЖКХ

Телеканал 360°21:24

Эксперт рассказал, как вдвое снизить расходы на услуги ЖКХ

News.ru20:33

Эксперт рассказал, как сэкономить на услугах ЖКХ

ПРАЙМ19:05

Эксперт назвал способы экономии на услугах ЖКХ

Известия20:08

Россиянам назвали способы экономии услуг ЖКХ

URA.Ru20:08

Эксперт рассказал, как сократить затраты на ЖКХ

Московский Комсомолец19:38

Эксперт рассказал, как в два раза сократить траты на услуги ЖКХ

ТК Звезда20:17
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Происшествия

Два человека погибли при стрельбе в Калифорнии

Два человека погибли в результате стрельбы в распределительном центре Walmart в Ред-Блаффе, Калифорния, сообщает газета The New York Times.
Коммерсантъ 22:05
Наука

Ученые предупредили о многолетних последствиях коронавируса для организма

Как сообщает агентство Reuters, ученые в различных исследовательских центрах в США пришли к выводу, что болезнь наносит удар по всему организму человека, а ее негативные последствия могут сказываться еще много лет.
РБК 20:53
Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
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Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 08:00
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова сменила прическу после расставания с Джиганом

Оксана Самойлова сменила прическу после расставания с рэпером Джиганом. Видео модель опубликовала на своей странице в Instagram.
Вечерняя Москва вчера в 19:18
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Кино

Наследники писателя Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix

Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix в связи нарушением их прав в предстоящем фильме о младшей сестре Шерлока Холмса.
iReactor 02:52
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Общество

В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 12:11
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Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 16:54
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона

В Соединенных Штатах зафиксировано 2 500 419 случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 125 434 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс 20:10
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Футбол

«Лацио» одержал волевую победу над «Фиорентиной» в чемпионате Италии

"Лацио" одержал победу над "Фиорентиной" в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча в Риме завершилась со счетом 2:1.
РИА Новости 17:53
Политика

Украинский телеведущий сформулировал цель существования своей страны

Скандально известный своими русофобскими взглядами львовский телеведущий Остап Дроздов заявил, что единственной целью существования Украины является быть «АнтиРоссией».
Известия 17:42
Космос

«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

Ведомости 10:39
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Общество

Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на АЭС на северо-западе России

Никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на атомных электростанциях на северо-западе России в июне не было, радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям, сообщил РИА Новости официальный представитель концерна "Росэнергоатом" (оператора всех АЭС в РФ, входящего в госкорпорацию "Росатом").
РИА Новости вчера в 13:20
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Шоу-бизнес

Асмус подтвердила, что является инициатором развода

Кристина вновь попросила всех не беспокоить ее расспросами о разводе, и подтвердила, что не планирует давать интервью.
Bimru.ru 01:45
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Политика

Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов

Информация New York Times о том, что Россия якобы предлагала талибам "охотиться" за вознаграждение за американскими военными в Афганистане, "неточна", ни президенту США Дональду Трампу, ни вице-президенту Майку Пенсу о таком не докладывали, говорится в заявлении Белого дома.
РИА Новости 17:55
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Гаджеты

В Linux впервые появилась поддержка процессора производства РФ

В Linux впервые стала доступна поддержка процессора производства РФ. Компанией-изготовителем девайса является Baikal Electronics.
Дни24 05:00
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Армия и оружие

Россия провела эксперимент по применению «роя» истребителей

Россия провела эксперимент по применению «роя» истребителей Су-35 под управлением самолета пятого поколения Су-57.
Lenta.ru 21:31
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева с дочерью устроили фотосессию в купальниках

Телеведущая Лера Кудрявцева уехала отдыхать с маленькой дочерью Машей в Адлер.
НТВ вчера в 06:07
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
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Технологии

В России запущено первое отечественное производство «умных» счетчиков

Производство «умных» счетчиков запущено на НПП «Исток» им. Шокина холдинга «Росэлектроника» с привлечением льготного займа ФРП.
Камчатское время 25 июня в 20:12
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Политика

Анатолий Чубайс вошел в совет директоров АФК «Система»

В совет «Системы» в качестве независимых директоров вошли глава «Роснано» Анатолий Чубайс и бывший заместитель премьер-министра Люксембурга Этьен Шнайдер.
BFM.ru 17:42
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Политика

Минск запросил информацию у Швейцарии о «счёте» сына Лукашенко

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что власти официально запросили у Швейцарии информацию о якобы счёте сына Александра Лукашенко на $840 млн.
News.ru вчера в 09:10
Общество

Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников

Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета 18:26
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Футбол

Тренер ЦСКА Овчинников подвел итоги матча против «Динамо»

Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 14:51
Общество

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня

По итогам двух дней голосования по вопросу одобрения изменений в Основной Закон страны явка составила 19,49%.
Российская газета 05:43
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Музыка

Образ Чонгука в новом клипе признан лучшим

Сегодня известный бойз-бенд BTS из Южной Кореи порадовал своих поклонников новым видеоклипом на песню «Stay Gold».
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
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Шоу-бизнес

«Семейная мафия»: Екатерина Климова опубликовала фото с детьми и мамой

В своем Instagram актриса Екатерина Климова опубликовала снимок, на котором она запечатлена со своими детьми и мамой Светланой.
WMJ.ru 10:56
Политика

Принстонский университет исключил имя Вильсона из названия факультета

Принстонский университет исключил из названий факультета и колледжа имя 28-го президента США Вудро Вильсона из-за расизма.
РБК 19:32
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Политика

Помпео высказался о политике КНР в Южно-Китайском море

«Нельзя позволять Китаю относится к Южно-Китайскому морю как к своей морской империи», — написал Помпео в своём Twitter.
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