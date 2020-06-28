ЖКХ
ИзвестияЭксперт назвал способы экономии на услугах ЖКХ
В первую очередь эксперт посоветовал всегда вовремя оплачивать квитанции, чтобы не накапливать пени и штрафы. Также сэкономить можно путем установки счетчиков на электричество, воду и газ.
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Есть несколько способов, с помощью которых можно сократить затраты на ЖКХ в полтора-два раза. Среди них — своевременная оплата счета, установка счетчиков потребления электроэнергии, газа и воды, а также установка энергосберегающих ламп и пластиковых окон.ПРАЙМ19:05
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Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в Калифорнии
Два человека погибли в результате стрельбы в распределительном центре Walmart в Ред-Блаффе, Калифорния, сообщает газета The New York Times.
Коммерсантъ 22:05
Наука
Ученые предупредили о многолетних последствиях коронавируса для организма
Как сообщает агентство Reuters, ученые в различных исследовательских центрах в США пришли к выводу, что болезнь наносит удар по всему организму человека, а ее негативные последствия могут сказываться еще много лет.
РБК 20:53
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РИА Новости 14:26
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В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 08:00
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Оксана Самойлова сменила прическу после расставания с рэпером Джиганом. Видео модель опубликовала на своей странице в Instagram.
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Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix в связи нарушением их прав в предстоящем фильме о младшей сестре Шерлока Холмса.
iReactor 02:52
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 12:11
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РБК 16:54
Общество
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В Соединенных Штатах зафиксировано 2 500 419 случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 125 434 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс 20:10
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РИА Новости 17:53
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Известия 17:42
Общество
Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на АЭС на северо-западе России
Никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на атомных электростанциях на северо-западе России в июне не было, радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям, сообщил РИА Новости официальный представитель концерна "Росэнергоатом" (оператора всех АЭС в РФ, входящего в госкорпорацию "Росатом").
РИА Новости вчера в 13:20
Шоу-бизнес
Асмус подтвердила, что является инициатором развода
Кристина вновь попросила всех не беспокоить ее расспросами о разводе, и подтвердила, что не планирует давать интервью.
Bimru.ru 01:45
Политика
Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов
Информация New York Times о том, что Россия якобы предлагала талибам "охотиться" за вознаграждение за американскими военными в Афганистане, "неточна", ни президенту США Дональду Трампу, ни вице-президенту Майку Пенсу о таком не докладывали, говорится в заявлении Белого дома.
РИА Новости 17:55
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В Linux впервые появилась поддержка процессора производства РФ
В Linux впервые стала доступна поддержка процессора производства РФ. Компанией-изготовителем девайса является Baikal Electronics.
Дни24 05:00
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Россия провела эксперимент по применению «роя» истребителей
Россия провела эксперимент по применению «роя» истребителей Су-35 под управлением самолета пятого поколения Су-57.
Lenta.ru 21:31
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Телеведущая Лера Кудрявцева уехала отдыхать с маленькой дочерью Машей в Адлер.
НТВ вчера в 06:07
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
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Производство «умных» счетчиков запущено на НПП «Исток» им. Шокина холдинга «Росэлектроника» с привлечением льготного займа ФРП.
Камчатское время 25 июня в 20:12
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BFM.ru 17:42
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Минск запросил информацию у Швейцарии о «счёте» сына Лукашенко
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что власти официально запросили у Швейцарии информацию о якобы счёте сына Александра Лукашенко на $840 млн.
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Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета 18:26
Футбол
Тренер ЦСКА Овчинников подвел итоги матча против «Динамо»
Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 14:51
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ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня
По итогам двух дней голосования по вопросу одобрения изменений в Основной Закон страны явка составила 19,49%.
Российская газета 05:43
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Образ Чонгука в новом клипе признан лучшим
Сегодня известный бойз-бенд BTS из Южной Кореи порадовал своих поклонников новым видеоклипом на песню «Stay Gold».
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«Семейная мафия»: Екатерина Климова опубликовала фото с детьми и мамой
В своем Instagram актриса Екатерина Климова опубликовала снимок, на котором она запечатлена со своими детьми и мамой Светланой.
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Принстонский университет исключил имя Вильсона из названия факультета
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Помпео высказался о политике КНР в Южно-Китайском море
«Нельзя позволять Китаю относится к Южно-Китайскому морю как к своей морской империи», — написал Помпео в своём Twitter.
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