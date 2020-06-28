Есть несколько способов, с помощью которых можно сократить затраты на ЖКХ в полтора-два раза. Среди них — своевременная оплата счета, установка счетчиков потребления электроэнергии, газа и воды, а также установка энергосберегающих ламп и пластиковых окон.

с чего всё началось

В первую очередь эксперт посоветовал всегда вовремя оплачивать квитанции, чтобы не накапливать пени и штрафы. Также сэкономить можно путем установки счетчиков на электричество, воду и газ.

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