Есть несколько способов, с помощью которых можно сократить затраты на ЖКХ в полтора-два раза. Среди них — своевременная оплата счета, установка счетчиков потребления электроэнергии, газа и воды, а также установка энергосберегающих ламп и пластиковых окон.

с чего всё началось

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