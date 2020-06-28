ЖКХ
ИзвестияЭксперт назвал способы экономии на услугах ЖКХ
Генеральный директор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко перечислил несколько способов оптимизации расходов. В первую очередь эксперт посоветовал всегда вовремя оплачивать квитанции, чтобы не накапливать пени и штрафы.
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с чего всё началось
Есть несколько способов, с помощью которых можно сократить затраты на ЖКХ в полтора-два раза. Среди них — своевременная оплата счета, установка счетчиков потребления электроэнергии, газа и воды, а также установка энергосберегающих ламп и пластиковых окон.ПРАЙМвчера в 19:05
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Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости 26 июня в 17:56
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Политика
Байден призвал отменить приглашение России в G7
Джо Байден, кандидат от Демократической партии США на предстоящих президентских выборах, призвал не приглашать Россию присоединиться к G7, если информация, опубликованная The New York Times о предположительном взаимодействии Москвы с афганскими боевиками, правдива.
Lenta.ru 00:03
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03
Политика
США расширяют добычу нефти в заповеднике на Аляске
«Президент Трамп взял на себя обязательство расширить доступ к огромному энергетическому потенциалу нашей страны», — заявил министр внутренних дел США Дэвид Бернар.
OilCapital.ru 26 июня в 10:44
Политика
Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной
В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru вчера в 18:50
Общество
Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета вчера в 18:26
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона
В Соединенных Штатах зафиксировано 2 500 419 случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 125 434 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс вчера в 20:10
Единоборства
Порье победил Хукера в главном поединке турнира UFC
Бывший соперник Хабиба Нурмагомедова американец Дастин Порье одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером на турнире UFC в Лас-Вегасе.
Российская газета 00:54
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 26 июня в 09:32
Здоровье
38 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за сутки составил 2,4 %. Всего в регионе выявлено 1610 случаев COVID-2019.
Телепорт вчера в 02:53
Происшествия
Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек
Спасатели обнаружили мужчину и мальчика, которых накануне на надувном матрасе унесло в открытое море.
РБК вчера в 21:25
Кино
Наследники писателя Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix
Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix в связи нарушением их прав в предстоящем фильме о младшей сестре Шерлока Холмса.
iReactor вчера в 02:52
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости вчера в 11:29
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Технологии
В России запущено первое отечественное производство «умных» счетчиков
Первые 30 000 устройств поставят уже в сентябре 2020 года.
Evo-rus.com 00:28
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео перехвата самолетов США над Черным морем
Дни24 вчера в 05:09
Авто
Корпоративные продажи новых автомобилей в России упали на 44%
Как сообщает «Автостат», в мае нынешнего года юридическими лицами было куплено 9,6 тыс. единиц новых легковых машин, что на 44% меньше, чем за такой же период в 2019 году.
Тарантас Ньюс 01:05
Наука
Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»
Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.
РИА Новости 00:17
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК 26 июня в 14:38
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 26 июня в 13:24
Экономика
Депутаты хотят повысить размер почасовой оплаты труда
Эксперты считают, что как раз введение минимальной почасовой оплаты способно оградить временных сотрудников от произвола работодателей.
Мир новостей 26 июня в 06:37
Общество
ЦИК получила 105 жалоб о возможном принуждении к голосованию
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила 105 обращений о возможном принуждении к голосованию, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.
Rambler News Service вчера в 08:48
Политика
Помпео заявил о недопустимости имперских амбиций Китая
«Нельзя позволять Китаю относится к Южно-Китайскому морю как к своей морской империи», — написал Помпео в Twitter.
Известия 00:36
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников
Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия вчера в 07:48
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
В сеть выложили видео испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 12:59
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском вчера в 04:55
Происшествия
Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
Киргизская певица Асель Кадырбекова, которая попала в ДТП в Бишкеке, находится в реанимации Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (БНИЦТО).
РБК 00:37