ЖКХ

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Генеральный директор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко перечислил несколько способов оптимизации расходов. В первую очередь эксперт посоветовал всегда вовремя оплачивать квитанции, чтобы не накапливать пени и штрафы.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, как сэкономить на услугах ЖКХ

Есть несколько способов, с помощью которых можно сократить затраты на ЖКХ в полтора-два раза. Среди них — своевременная оплата счета, установка счетчиков потребления электроэнергии, газа и воды, а также установка энергосберегающих ламп и пластиковых окон.
ПРАЙМвчера в 19:05

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Россиянам назвали способы экономии услуг ЖКХ

URA.Ruвчера в 20:08

Россиянам рассказали о способах сэкономить на услугах ЖКХ

Телеканал 360°вчера в 21:24

Эксперт назвал способы экономии на услугах ЖКХ

Известиявчера в 20:08

Эксперт рассказал, как сэкономить на услугах ЖКХ

РИА Новости00:51

Эксперт рассказал, как сэкономить на ЖКХ

РЕН ТВвчера в 19:55

Эксперт рассказал, как сократить затраты на ЖКХ

Московский Комсомолецвчера в 19:38

Эксперт рассказал, как сэкономить на услугах ЖКХ

ПРАЙМвчера в 19:05
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Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости 26 июня в 17:56
5,7K
Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
6,8K
Политика

Байден призвал отменить приглашение России в G7

Джо Байден, кандидат от Демократической партии США на предстоящих президентских выборах, призвал не приглашать Россию присоединиться к G7, если информация, опубликованная The New York Times о предположительном взаимодействии Москвы с афганскими боевиками, правдива.
Lenta.ru 00:03
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Экономика

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03
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Политика

США расширяют добычу нефти в заповеднике на Аляске

«Президент Трамп взял на себя обязательство расширить доступ к огромному энергетическому потенциалу нашей страны», — заявил министр внутренних дел США Дэвид Бернар.
OilCapital.ru 26 июня в 10:44
Политика

Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru вчера в 18:50
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Общество

Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников

Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета вчера в 18:26
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона

В Соединенных Штатах зафиксировано 2 500 419 случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 125 434 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс вчера в 20:10
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Единоборства

Порье победил Хукера в главном поединке турнира UFC

Бывший соперник Хабиба Нурмагомедова американец Дастин Порье одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером на турнире UFC в Лас-Вегасе.
Российская газета 00:54
Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru вчера в 23:37
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Политика

В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»

Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 26 июня в 09:32
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Здоровье

38 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Темп прироста за сутки составил 2,4 %. Всего в регионе выявлено 1610 случаев COVID-2019.
Телепорт вчера в 02:53
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Происшествия

Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек

Спасатели обнаружили мужчину и мальчика, которых накануне на надувном матрасе унесло в открытое море.
РБК вчера в 21:25
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Кино

Наследники писателя Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix

Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix в связи нарушением их прав в предстоящем фильме о младшей сестре Шерлока Холмса.
iReactor вчера в 02:52
11
Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

РИА Новости вчера в 11:29
1
Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
1,4K
Технологии

В России запущено первое отечественное производство «умных» счетчиков

Первые 30 000 устройств поставят уже в сентябре 2020 года.
Evo-rus.com 00:28
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Армия и оружие

Минобороны РФ показало видео перехвата самолетов США над Черным морем

Дни24 вчера в 05:09
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Авто

Корпоративные продажи новых автомобилей в России упали на 44%

Как сообщает «Автостат», в мае нынешнего года юридическими лицами было куплено 9,6 тыс. единиц новых легковых машин, что на 44% меньше, чем за такой же период в 2019 году.
Тарантас Ньюс 01:05
Наука

Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»

Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.
РИА Новости 00:17
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Происшествия

Один человек погиб при стрельбе на акции протеста в Кентукки

Известия 01:07
Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК 26 июня в 14:38
1K
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 26 июня в 13:24
2,5K
Экономика

Депутаты хотят повысить размер почасовой оплаты труда

Эксперты считают, что как раз введение минимальной почасовой оплаты способно оградить временных сотрудников от произвола работодателей.
Мир новостей 26 июня в 06:37
Общество

ЦИК получила 105 жалоб о возможном принуждении к голосованию

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила 105 обращений о возможном принуждении к голосованию, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.
Rambler News Service вчера в 08:48
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Политика

Помпео заявил о недопустимости имперских амбиций Китая

«Нельзя позволять Китаю относится к Южно-Китайскому морю как к своей морской империи», — написал Помпео в Twitter.
Известия 00:36
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников

Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия вчера в 07:48
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Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты

В сеть выложили видео испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 12:59
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Общество

Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском вчера в 04:55
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Происшествия

Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП

Киргизская певица Асель Кадырбекова, которая попала в ДТП в Бишкеке, находится в реанимации Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (БНИЦТО).
РБК 00:37
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