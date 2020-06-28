ЖКХ
ИзвестияЭксперт назвал способы экономии на услугах ЖКХ
Генеральный директор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко перечислил несколько способов оптимизации расходов. В первую очередь эксперт посоветовал всегда вовремя оплачивать квитанции, чтобы не накапливать пени и штрафы.
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с чего всё началось
Есть несколько способов, с помощью которых можно сократить затраты на ЖКХ в полтора-два раза. Среди них — своевременная оплата счета, установка счетчиков потребления электроэнергии, газа и воды, а также установка энергосберегающих ламп и пластиковых окон.ПРАЙМвчера в 19:05
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В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
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Общество
Собянин оценил ситуацию в Москве после снятия ограничений
Опасность новой вспышки коронавируса в Москве после снятия ряда ограничений миновала.
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В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
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Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
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В России за сутки выявлено 6 791 новый случай коронавируса
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Lenta.ru вчера в 06:22
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Резкое похолодание начнется в европейской части России с 29 июня, тепло останется лишь в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки зафиксировали в Москве
Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки в зафиксированы в Москве — 0,3%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.
РИА Новости вчера в 03:51
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия вчера в 12:11
Здоровье
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Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты провоцируют преждевременное старение.
Газета.Ru 02:41
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В Крыму за сутки выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом
Тридцать пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Крыму за минувшие сутки, из них двадцать восемь - строители одной рабочей площадки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:18
Экономика
В России спрогнозировали падение ипотечной ставки до 7% и ниже
Аналитики ожидают снижение ставки по ипотеке к концу 2020 года до 7% и ниже, если в стране не случится вторая волна коронавируса и не помешают новые "черные лебеди".
Газета.Ru 03:45
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Московский Комсомолец вчера в 07:51
Политика
Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов
Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
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Негативные последствие COVID-19 затрагивают не только органы дыхания и могут беспокоить человека долгие годы.
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Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
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Общество
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Экономика
Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»
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Газета.Ru 01:37
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Авто
Автомобили Skoda лидируют по дороговизне ТО в Москве и Петербурге
Что касается аналогичной процедуры в Северной столице, то и там чешский кроссовер Skoda Karoq является лидером по стоимости прохождения техобслуживания.
RuNews24.ru вчера в 07:20