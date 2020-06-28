ЖКХ

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Генеральный директор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко перечислил несколько способов оптимизации расходов. В первую очередь эксперт посоветовал всегда вовремя оплачивать квитанции, чтобы не накапливать пени и штрафы.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, как сэкономить на услугах ЖКХ

Есть несколько способов, с помощью которых можно сократить затраты на ЖКХ в полтора-два раза. Среди них — своевременная оплата счета, установка счетчиков потребления электроэнергии, газа и воды, а также установка энергосберегающих ламп и пластиковых окон.
ПРАЙМвчера в 19:05

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Эксперт назвал способы экономии на услугах ЖКХ

Известиявчера в 20:08

Россиянам рассказали о способах сэкономить на услугах ЖКХ

Телеканал 360°вчера в 21:24

Эксперт рассказал, как в два раза сократить траты на услуги ЖКХ

ТК Звездавчера в 20:17

Эксперт рассказал, как сэкономить на услугах ЖКХ

РИА Новости00:51

Россиянам назвали способы экономии услуг ЖКХ

URA.Ruвчера в 20:08

Эксперт рассказал, как сократить затраты на ЖКХ

Московский Комсомолецвчера в 19:38

Эксперт рассказал, как сэкономить на услугах ЖКХ

ПРАЙМвчера в 19:05
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Происшествия

В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой

Коммерсантъ вчера в 10:56
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Футбол

Максим Глушенков: «Отмененный гол Радонича? Мяч попал мне чуть ниже плеча. Перед пенальти Дзюба подтолкнул Тимофеева»

Мяч попал чуть-чуть ниже плеча.
Спорт-Экспресс вчера в 17:46
Общество

Собянин оценил ситуацию в Москве после снятия ограничений

Опасность новой вспышки коронавируса в Москве после снятия ряда ограничений миновала.
Российская газета 03:10
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Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru вчера в 23:37
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Происшествия

Киргизская певица Асель Кадырбекова впала в кому после аварии

Известная киргизская певица и блогер Асель Кадырбекова после попадания в аварию впала в кому, сообщает Sputnik-Кыргызстан.
Газета.Ru 02:21
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Политика

Староста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу

Известия вчера в 21:08
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников

Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия вчера в 07:48
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Происшествия

В Норильске остановлен сброс в тундру стоков с обогатительной фабрики

Вести.Ru 03:58
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Общество

В России за сутки выявлено 6 791 новый случай коронавируса

За последние сутки в РФ коронавирусная инфекция нового типа выявлена еще у 6 791 человека, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:48
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Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
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Общество

Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России

Резкое похолодание начнется в европейской части России с 29 июня, тепло останется лишь в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Вестник Кавказа 25 июня в 23:24
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
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Здоровье

209 человек в Свердловской области заболели коронавирусом за сутки

Kursk.com 04:00
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Общество

Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки зафиксировали в Москве

Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки в зафиксированы в Москве — 0,3%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.
РИА Новости вчера в 03:51
Общество

В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия вчера в 12:11
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Здоровье

Диетолог назвала продукты, провоцирующие старение

Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты провоцируют преждевременное старение.
Газета.Ru 02:41
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Общество

В Крыму за сутки выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом

Тридцать пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Крыму за минувшие сутки, из них двадцать восемь - строители одной рабочей площадки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:18
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Экономика

В России спрогнозировали падение ипотечной ставки до 7% и ниже

Аналитики ожидают снижение ставки по ипотеке к концу 2020 года до 7% и ниже, если в стране не случится вторая волна коронавируса и не помешают новые "черные лебеди".
Газета.Ru 03:45
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Культура

Рома Зверь предрек конфликты в творческой среде после приговора Серебренникову

Рома Зверь много часов простоял у здания Мещанского суда, где 26 июня вынесли приговор по делу «Седьмой студии», одним из фигурантов которого стал Кирилл Серебренников.
Московский Комсомолец вчера в 07:51
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Политика

Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов

Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия вчера в 22:53
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Общество

Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников

Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" под алыми парусами.
Российская газета вчера в 18:26
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Здоровье

Многолетние последствия коронавируса встревожили ученых

Негативные последствие COVID-19 затрагивают не только органы дыхания и могут беспокоить человека долгие годы.
ИА Красная Весна вчера в 22:29
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Политика

ДНР вновь закрыла пункт пропуска на границе с Украиной

Единственный открытый на границе с Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ) временно закрыт.
Коммерсантъ 01:34
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Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
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Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс 26 июня в 16:36
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Общество

Автостраховщики запустили новую электронную базу данных ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) 28 июня запустил новую автоматизированную информационную систему ОСАГО, которая позволит централизованно хранить и обрабатывать информацию о полисах.
РБК вчера в 17:02
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Экономика

Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»

Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год.
Газета.Ru 01:37
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Экономика

Россияне стали чаще покупать антидепрессанты в период пандемии

Жители России стали чаще покупать антидепрессанты. Рост продаж этих препаратов зафиксировали аналитики компании DSM Group.
Известия 02:39
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Авто

Автомобили Skoda лидируют по дороговизне ТО в Москве и Петербурге

Что касается аналогичной процедуры в Северной столице, то и там чешский кроссовер Skoda Karoq является лидером по стоимости прохождения техобслуживания.
RuNews24.ru вчера в 07:20
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Автоспорт

«Формула-1» осудила Экклстоуна за его высказывания о расизме

CT news 00:49
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