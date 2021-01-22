Нередко банки используют те или иные уловки, привлекая клиентов с деньгами для открытия вкладов. Все это указано в рекламных предложениях и выглядит заманчиво.

С чего всё началось Эксперт рассказал, как банки обманывают тех, чей вклад закончился Чаще всего доходность вклада при преждевременном расторжении договора становится минимальной. При этом, даже если банк уже выплатил проценты, что возможно при периодических платежах, то сумма, начисленная "излишне", будет удержана при возврате средств, предупреждает эксперт. ПРАЙМ 18:02