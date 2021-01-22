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РИА Новости
РИА Новости

Эксперт назвал способы обмана клиентов банков при закрытии вклада

Нередко банки используют те или иные уловки, привлекая клиентов с деньгами для открытия вкладов. Все это указано в рекламных предложениях и выглядит заманчиво.В источнике
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ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как банки обманывают тех, чей вклад закончился

Чаще всего доходность вклада при преждевременном расторжении договора становится минимальной. При этом, даже если банк уже выплатил проценты, что возможно при периодических платежах, то сумма, начисленная "излишне", будет удержана при возврате средств, предупреждает эксперт.
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Эксперт назвал способы обмана клиентов банков при закрытии вклада

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Эксперт раскрыл способы обмана клиентов банка со вкладами

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