Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Эксперт назвал способы обмана клиентов банков при закрытии вклада

Нередко банки используют те или иные уловки, привлекая клиентов с деньгами для открытия вкладов. Все это указано в рекламных предложениях и выглядит заманчиво.В источнике
ПРАЙМ
FBM.ru
Вечерняя Москва
News.ru
Amur.life
Discover24
Deita.ru
Стерлеград
URA.Ru
9111.ru
Профиль
ТК Звезда
Infokam.su
Царьград
АБН
ФедералПресс
Московский Комсомолец
Lenta.ru
Экономика сегодня
ФАН
РИА Новости
ИнфоСМИ
NewInform
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как банки обманывают тех, чей вклад закончился

Чаще всего доходность вклада при преждевременном расторжении договора становится минимальной. При этом, даже если банк уже выплатил проценты, что возможно при периодических платежах, то сумма, начисленная "излишне", будет удержана при возврате средств, предупреждает эксперт.
ПРАЙМ18:02
Подробнее о событии
ТК Звезда

Эксперт раскрыл способы обмана со вкладами клиентов банков

ТК Звезда22:30
ФАН

Названы способы обмана закрывающих вклады клиентов банков

ФАН21:05
News.ru

Назван способ обмана клиентов при закрытии банковского вклада

News.ru20:29
URA.Ru

Россиян предупредили об уловках банков при открытии вкладов

URA.Ru19:31
Lenta.ru

Эксперт раскрыл способы обмана клиентов банка со вкладами

Lenta.ru18:59
РИА Новости

Эксперт назвал способы обмана клиентов банков при закрытии вклада

РИА Новости18:17
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как банки обманывают тех, чей вклад закончился

ПРАЙМ18:02