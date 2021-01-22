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РИА Новости
РИА Новости

Эксперт назвал способы обмана клиентов банков при закрытии вклада

Нередко банки используют те или иные уловки, привлекая клиентов с деньгами для открытия вкладов. Все это указано в рекламных предложениях и выглядит заманчиво.В источнике
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ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как банки обманывают тех, чей вклад закончился

Чаще всего доходность вклада при преждевременном расторжении договора становится минимальной. При этом, даже если банк уже выплатил проценты, что возможно при периодических платежах, то сумма, начисленная "излишне", будет удержана при возврате средств, предупреждает эксперт.
ПРАЙМ18:02
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Эксперт раскрыл способы обмана со вкладами клиентов банков

ТК Звезда22:30
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Эксперт раскрыл способы обмана клиентов банка со вкладами

Lenta.ru18:59
News.ru

Назван способ обмана клиентов при закрытии банковского вклада

News.ru20:29
URA.Ru

Россиян предупредили об уловках банков при открытии вкладов

URA.Ru19:31
ФАН

Названы способы обмана закрывающих вклады клиентов банков

ФАН21:05
РИА Новости

Эксперт назвал способы обмана клиентов банков при закрытии вклада

РИА Новости18:17
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как банки обманывают тех, чей вклад закончился

ПРАЙМ18:02

В Хабаровске начались задержания на акции в поддержку Навального

Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщают местное издание Dvhab.ru и "ОВД-Инфо" В числе задержанных — координатор регионального штаба Навального Алексей Ворсин, журналисты издания RusNews Сергей Плотников и Данила Куликов, а также председатель отделения Либертарианской партии в Хабаровске Артем Мозгов.
В Хабаровске начались задержания на акции в поддержку Навального
РБК23:50

«Фармасинтез» в феврале начнет поставки препарата для лечения коронавируса в регионы РФ

Компания "Фармасинтез" в феврале начнет поставки в регионы России препарата ремдесивир (торговое наименование "Ремдеформ") для лечения новой коронавирусной инфекции, его производство запущено на заводе в Иркутске.
ТАССвчера в 09:13