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РИА Новости
РИА Новости

Эксперт назвал способы обмана клиентов банков при закрытии вклада

Нередко банки используют те или иные уловки, привлекая клиентов с деньгами для открытия вкладов. Все это указано в рекламных предложениях и выглядит заманчиво.В источнике
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ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как банки обманывают тех, чей вклад закончился

Чаще всего доходность вклада при преждевременном расторжении договора становится минимальной. При этом, даже если банк уже выплатил проценты, что возможно при периодических платежах, то сумма, начисленная "излишне", будет удержана при возврате средств, предупреждает эксперт.
ПРАЙМвчера в 18:02
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ТК Звезда

Эксперт раскрыл способы обмана со вкладами клиентов банков

ТК Звездавчера в 22:30
ФАН

Названы способы обмана закрывающих вклады клиентов банков

ФАНвчера в 21:05
РИА Новости

Эксперт назвал способы обмана клиентов банков при закрытии вклада

РИА Новостивчера в 18:17
URA.Ru

Россиян предупредили об уловках банков при открытии вкладов

URA.Ruвчера в 19:31
Lenta.ru

Эксперт раскрыл способы обмана клиентов банка со вкладами

Lenta.ruвчера в 18:59
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Назван способ обмана клиентов при закрытии банковского вклада

News.ruвчера в 20:29
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как банки обманывают тех, чей вклад закончился

ПРАЙМвчера в 18:02

Мясников рассказал об истинном отношении к российской вакцине «Спутник V» на Западе

Врач и телеведущий Александр Мясников в интервью с изданием "Собеседник" рассказал об отношении профессионального сообщества в западных странах к российской вакцине от коронавируса "Спутник V".
Мясников рассказал об истинном отношении к российской вакцине «Спутник V» на Западе
Газета.Ru21:57

В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 75 человек

Тегеран, 23 января 2021, 09:31 — REGNUM 22 января пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки COVID-19 унёс в стране жизни 75 человек.
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Песков назвал «качественной клюквой» фильм о дворце в Геленджике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фильм про "дворец в Геленджике", якобы принадлежащий главе государства, «качественной клюквой», передает ТАСС.
Первое Студенческое агентство22 января в 06:15

СК возбудил уголовные дела из-за применения насилия к полицейским на акции в Москве

В Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении уголовных дел по факту применения насилия в отношении правоохранителей на незаконной акции протеста в Москве.
Комсомольская правдавчера в 15:06

Лыжник Большунов упал в скиатлоне и не попал в призовую тройку

Россиянин претендовал на победу, но на последнем спуске упал после столкновения с норвежцем и в итоге показал пятый результат в гонке на 30 км. Первые три места заняли норвежцы: победил Эмиль Иверсен, второй результат у Сьюр Рете, а третьим финишировал Пол Голберг.
Российская газетавчера в 12:42