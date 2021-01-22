Причиной стали разногласия, связанные с премьерами По сообщениям The Wall Street Journal, американский режиссер Кристофер Нолан планирует завершить сотрудничество со студией Warner Bros, длившееся на протяжении последних 20 лет.
Лашет, который 16 января был избран новым лидером правящей в ФРГ партии ХДС и по итогам выборов в сентябре может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера, призвал к "немедленному освобождению" Навального, но подчеркнул, что пути поставки Газа в Германию от этого вопроса не зависят.
МИД России в ответ на появившуюся на сайте посольства США информацию о местах и времени проведения несанкционированных акций заявил, что попытки подобного «освещения» будут рассматриваться как грубое вмешательство в дела России.