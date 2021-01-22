Лидер ХДС ответил на призыв Европарламента по «Северному потоку — 2»

Лашет, который 16 января был избран новым лидером правящей в ФРГ партии ХДС и по итогам выборов в сентябре может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера, призвал к "немедленному освобождению" Навального, но подчеркнул, что пути поставки Газа в Германию от этого вопроса не зависят.