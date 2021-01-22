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РИА Новости
РИА Новости

Эксперт назвал способы обмана клиентов банков при закрытии вклада

Нередко банки используют те или иные уловки, привлекая клиентов с деньгами для открытия вкладов. Все это указано в рекламных предложениях и выглядит заманчиво.В источнике
ПРАЙМ
РИА Новости
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РИА Новости

Эксперт назвал способы обмана клиентов банков при закрытии вклада

РИА Новости18:17
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как банки обманывают тех, чей вклад закончился

ПРАЙМ18:02
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