Коронавирус
RT на русскомВ Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
«По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распространяться по меньшей мере до июня», — заявил он. Также китайский эксперт предположил, что в дальнейшем упор в борьбе с COVID-19 «может переместиться с экспорта заболевания из КНР на импорт».
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