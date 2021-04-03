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Эксперт назвал стоящую перед Россией угрозу

«Огромные усилия и инвестиции в повышение продуктивности сельскохозяйственных культур, включая новые технологии, генную инженерию и прочее, уже не компенсируют потери от участившихся засух и других погодно-климатических явлений», — отметил выводы американских ученых директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов.В источнике
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С чего всё началось

Ученые сообщили о сокращении роста производства продовольствия

Изменение климата на протяжении десятилетий сдерживает темпы производства продовольствия в мире, предупредили американские ученые. Бьют тревогу и в ООН: организация сообщила о возможном росте голода в мире.
Газета.Ruвчера в 02:25

Подробнее о событии

Экономист и климатолог заявили о новой опасности для России

URA.Ru22:33

Названа угроза, стоящая перед Россией

News.ruвчера в 12:58

Эксперты назвали стоящую перед Россией новую угрозу

Lenta.ru19:31

Над Россией нависла новая угроза

Рамблервчера в 13:55

Перед климатическим саммитом специалисты назвали новую угрозу для России

ИА Красная Веснавчера в 14:27

Эксперт назвал стоящую перед Россией угрозу

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Эксперты назвали новую угрозу, нависшую над Россией

РИА Новости21:31
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Озона в мезосфере Венеры оказалось в 10 тыс. раз меньше, чем в атмосфере Земли

Исследование атмосферы Венеры показало, что на высоте 85-100 км озона там в 10 тыс. раз меньше, чем в атмосфере Земли, а содержание двуокиси серы значительно меняется в течение нескольких суток.
ТАСС Наука 2 апреля в 10:46

Госдума обсудит с МИД и Россотрудничеством ситуацию с санкциями Киева

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата российского парламента обсудит с МИД России и Россотрудничеством ситуацию с санкциями, введёнными Украиной против российского ведомства.
RT на русском12:27

СК начал проверку после пожара в электричке в Калужской области

Следователи начали проверку после возгорания электрички Малоярославец — Москва в Калужской области, проинформировала старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.
RT на русском11:17