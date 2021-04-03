Эксперт назвал стоящую перед Россией угрозу
«Огромные усилия и инвестиции в повышение продуктивности сельскохозяйственных культур, включая новые технологии, генную инженерию и прочее, уже не компенсируют потери от участившихся засух и других погодно-климатических явлений», — отметил выводы американских ученых директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов.В источнике
С чего всё началось
Ученые сообщили о сокращении роста производства продовольствия
Изменение климата на протяжении десятилетий сдерживает темпы производства продовольствия в мире, предупредили американские ученые. Бьют тревогу и в ООН: организация сообщила о возможном росте голода в мире.
Газета.Ruвчера в 02:25
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