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Экономика

Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар

Сюрпризов стоит ждать не от валютных курсов, а от долларовой инфляции – она съедает часть дохода, невзирая на укрепление или ослабление рубля, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.В источнике

С чего всё началось

Экономист назвал сюрпризы, которые готовит доллар

Все сюрпризы доллара в этом году связаны больше не с рублем, а с инфляцией. До конца года возможно укрепление отечественной валюты до 72-73 рублей за доллар.
ПРАЙМ19:02

Подробнее о событии

Экономист перечислил сюрпризы, которые готовит доллар

Телеканал 360°22:50

Эксперт рассказал о связанных с долларом сюрпризах

Известия22:36

Экономист назвал сюрпризы, которые готовит доллар

ПРАЙМ19:02

Экономист раскрыл связанные с долларом возможные сюрпризы

Lenta.ru20:13

Эксперт перечислил сюрпризы, которые можно ждать от доллара

РЕН ТВ20:12

Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар

РИА Новости19:12

Эксперт рассказал о связанных с долларом возможных сюрпризах

Российская газета21:31
Интересное

Джеймс Ганн пожаловался на угрозы из-за «Отряда самоубийц 2»

Режиссер фильма "Отряд самоубийц 2: Миссия Навылет" Джеймс Ганн пожаловался на угрозы со стороны фанатов, которые таким образом предупреждают его о недопустимости убийства тех или иных персонажей экранизации комиксов DC.
KinoNews.ru05:28

Ракетный удар Израиля по Газе разрушил здание с офисами международных СМИ

Ранее местные источники сообщили РИА Новости, что Израиль сделал "предупреждение", что в течение следующего часа его силы атакуют здание, в котором расположены офисы телеканала Al-Jazeera, агентства Ассошиэйтед Пресс и других международных СМИ в секторе Газа.
РИА Новости08:25

Денис Мацуев наградил одаренных юных музыкантов Тульской области

В пятницу, 14 мая в Тульской областной филармонии пианист-виртуоз, Народный артист России Денис Мацуев подвел итоги прослушиваний на соискание стипендии Межрегионального Благотворительного фонда "Новые имена" имени И.Н. Вороновой.
Тульская пресса02:48