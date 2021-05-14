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Экономика

Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар

Сюрпризов стоит ждать не от валютных курсов, а от долларовой инфляции – она съедает часть дохода, невзирая на укрепление или ослабление рубля, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.В источнике

С чего всё началось

Экономист назвал сюрпризы, которые готовит доллар

Все сюрпризы доллара в этом году связаны больше не с рублем, а с инфляцией. До конца года возможно укрепление отечественной валюты до 72-73 рублей за доллар.
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