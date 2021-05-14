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Экономика

Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар

Сюрпризов стоит ждать не от валютных курсов, а от долларовой инфляции – она съедает часть дохода, невзирая на укрепление или ослабление рубля, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.В источнике

С чего всё началось

Экономист назвал сюрпризы, которые готовит доллар

Все сюрпризы доллара в этом году связаны больше не с рублем, а с инфляцией. До конца года возможно укрепление отечественной валюты до 72-73 рублей за доллар.
ПРАЙМ19:02

Подробнее о событии

Экономист перечислил сюрпризы, которые готовит доллар

Телеканал 360°22:50

Эксперт рассказал о связанных с долларом сюрпризах

Известия22:36

Экономист назвал сюрпризы, которые готовит доллар

ПРАЙМ19:02

Экономист раскрыл связанные с долларом возможные сюрпризы

Lenta.ru20:13

Эксперт перечислил сюрпризы, которые можно ждать от доллара

РЕН ТВ20:12

Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар

РИА Новости19:12

Эксперт рассказал о связанных с долларом возможных сюрпризах

Российская газета21:31
Интересное

Смартфон с аккумулятором ёмкостью 13 200 мА•ч и обратной зарядкой других устройств. Серия Ulefone Power возвращается после большого перерыва

Компания Ulefone официально сообщила о возвращении своей популярной серии смартфонов Power, подтвердив, что новый телефон получит аккумулятор ёмкостью 13 200 мА•ч. Многие люди используют неубиваемые смартфоны с большими аккумуляторами и возможностью обратной зарядки других устройств в качестве портативных аккумуляторов, которые помогают в походах или вылазках на природу.
iXBT.com23:36

Китай впервые осуществил успешную посадку зонда на поверхность Марса

Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун" в субботу осуществил успешную мягкую посадку на поверхность Марса, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой Национальное космическое управление Китая.
РИА Новости21:04

Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону

Ряд отставных сотрудников полиции опубликовали открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Жану Кастексу и сенату, в котором призвали обеспечить безопасность сотрудников правоохранительных органов и граждан страны.
РИА Новости19:47