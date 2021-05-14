Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар

Сюрпризов стоит ждать не от валютных курсов, а от долларовой инфляции – она съедает часть дохода, невзирая на укрепление или ослабление рубля, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.В источнике
РИА Новости
Московский Комсомолец
Газета.Ru
Lenta.ru
ПРАЙМ
Российская газета
Life.ru
Экономика сегодня
Общественная служба новостей
News.ru
Политика Сегодня
РЕН ТВ
VSE42.RU
Телеканал 360°
ФАН
Известия
Слово и Дело
ФедералПресс

С чего всё началось

Экономист назвал сюрпризы, которые готовит доллар

Все сюрпризы доллара в этом году связаны больше не с рублем, а с инфляцией. До конца года возможно укрепление отечественной валюты до 72-73 рублей за доллар.
ПРАЙМ19:02

Подробнее о событии

Экономист перечислил сюрпризы, которые готовит доллар

Телеканал 360°22:50

Эксперт рассказал о связанных с долларом возможных сюрпризах

Российская газета21:31

Эксперт перечислил сюрпризы, которые можно ждать от доллара

РЕН ТВ20:12

Экономист раскрыл связанные с долларом возможные сюрпризы

Lenta.ru20:13

Россиянам рассказали о сюрпризах, которые готовит доллар

Life.ru21:19

Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар

РИА Новости19:12

Экономист назвал сюрпризы, которые готовит доллар

ПРАЙМ19:02
Интересное