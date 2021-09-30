Будьте в Плюсе

Эксперт назвал текущую волну коронавируса в России самой тяжелой

Текущая волна пандемии коронавируса в России будет самой тяжелой, стабилизируется ситуация только к середине декабря.
ТАСС
Следующие же волны будут переноситься легче, так как заболевать тяжелой формой ковида будут реже, считает главный врач медицинского центра "Лидер-медицина", педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.
ТАСС
"В декабре мы увидим стабильное одинаковое количество [заболевших], вероятно, как той зимой. В любом случае оно будет выше, но будет стабильное и одинаковое на протяжении всей зимы до весны", - заключил он.
ТАСС
Выздоровели 6 672 767 человек, а умерли — 207 255.
Известия

С чего всё началось

Эксперт: текущая волна коронавируса в России будет самой тяжелой
Текущая волна пандемии коронавируса в России будет самой тяжелой, стабилизируется ситуация только к середине декабря.
ТАСС18:41

Подробнее о событии

Инфекционист Тимаков назвал самой тяжелой текущую волну COVID-19 в России
Комсомольская правда22:14
Текущую волну коронавируса назвали самой тяжелой в России
Телеканал 360°19:12
Инфекционист Тимаков: текущая волна пандемии в России будет самой тяжелой
Lenta.ru17:40
Эксперт назвал текущую волну коронавируса в России самой тяжелой
Известия18:52
Эксперт: текущая волна коронавируса в России будет самой тяжелой
ТАСС18:41
Инфекционист Тимаков: Текущая волна COVID-19 будет самой тяжелой
Российская газета19:01
Инфекционист сообщил о самой тяжёлой волне коронавируса в России
News.ru17:38

Интересное

Глава профсоюза фельдшеров Беляков заявил, что симптомы COVID-19 можно спутать с гриппом

Глава профсоюза фельдшеров и работников скорой Дмитрий Беляков отметил, что пациенты с COVID-19 не обращаются вовремя к врачу, потому что изменившиеся симптомы коронавируса на первых этапах легко спутать с гриппом или ОРВИ.
Lenta.ruвчера в 12:38

Отец 9-летней студентки МГУ Тепляков заявил, что преподаватели угрожали отчислить его дочь

Преподаватели поступившей на факультет психологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова девятилетней Алисы Тепляковой отказались искать индивидуальный подход к девочке и якобы угрожали ей отчислением за непосещаемость.
Lenta.ru17:52

Вирусолог Викулов назвал единственное условие для отказа от вакцинации против СOVID-19

Как пишет портал Народные новости, Георгий Викулов, врач-вирусолог, назвал абсолютные противопоказания к иммунизации, являющиеся главной причиной для медицинского отвода.
Solenka.info28 сентября в 11:42