ИзвестияЭксперт назвал текущую волну коронавируса в России самой тяжелойТекущая волна пандемии коронавируса в России будет самой тяжелой, стабилизируется ситуация только к середине декабря.ТАСССледующие же волны будут переноситься легче, так как заболевать тяжелой формой ковида будут реже, считает главный врач медицинского центра "Лидер-медицина", педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.ТАССПо мнению эксперта, число инфицированных начнёт снижаться в ноябре, а стабилизируется ситуация к середине декабря.RT на русском"В декабре мы увидим стабильное одинаковое количество [заболевших], вероятно, как той зимой. В любом случае оно будет выше, но будет стабильное и одинаковое на протяжении всей зимы до весны", - заключил он.ТАССЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияВечерняя МоскваТелеканал 360°РЕН ТВLife.ruПрофильЯмал-МедиаЦарьградRT на русскомС чего всё началосьЭксперт: текущая волна коронавируса в России будет самой тяжелойТекущая волна пандемии коронавируса в России будет самой тяжелой, стабилизируется ситуация только к середине декабря.ТАСС18:41Подробнее о событииИнфекционист Тимаков назвал текущую волну COVID-19 в России самой тяжелойOnline47.ru19:12Инфекционист сообщил о самой тяжёлой волне коронавируса в РоссииNews.ru17:38Инфекционист Тимаков: Текущая волна COVID-19 будет самой тяжелойРоссийская газета19:01Эксперт назвал текущую волну коронавируса в России самой тяжелойИзвестия18:52Эксперт: текущая волна коронавируса в России будет самой тяжелойТАСС18:41Инфекционист Тимаков: текущая волна пандемии в России будет самой тяжелойLenta.ru17:40Текущую волну коронавируса назвали самой тяжелой в РоссииТелеканал 360°19:12Показать ещёОценить102Поделиться