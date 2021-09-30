Будьте в Плюсе

Эксперт назвал текущую волну коронавируса в России самой тяжелой

Текущая волна пандемии коронавируса в России будет самой тяжелой, стабилизируется ситуация только к середине декабря.
ТАСС
Следующие же волны будут переноситься легче, так как заболевать тяжелой формой ковида будут реже, считает главный врач медицинского центра "Лидер-медицина", педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.
ТАСС
По мнению эксперта, число инфицированных начнёт снижаться в ноябре, а стабилизируется ситуация к середине декабря.
RT на русском
"В декабре мы увидим стабильное одинаковое количество [заболевших], вероятно, как той зимой. В любом случае оно будет выше, но будет стабильное и одинаковое на протяжении всей зимы до весны", - заключил он.
ТАСС

С чего всё началось

Эксперт: текущая волна коронавируса в России будет самой тяжелой
Текущая волна пандемии коронавируса в России будет самой тяжелой, стабилизируется ситуация только к середине декабря.
ТАСС18:41

Подробнее о событии

Инфекционист Тимаков назвал текущую волну COVID-19 в России самой тяжелой
Online47.ru19:12
Инфекционист сообщил о самой тяжёлой волне коронавируса в России
News.ru17:38
Инфекционист Тимаков: Текущая волна COVID-19 будет самой тяжелой
Российская газета19:01
Эксперт назвал текущую волну коронавируса в России самой тяжелой
Известия18:52
Эксперт: текущая волна коронавируса в России будет самой тяжелой
ТАСС18:41
Инфекционист Тимаков: текущая волна пандемии в России будет самой тяжелой
Lenta.ru17:40
Текущую волну коронавируса назвали самой тяжелой в России
Телеканал 360°19:12

Интересное