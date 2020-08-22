Эксперт назвал три правила инвестирования для новичков

ИА Красная Весна 15

В России каждый месяц около 300 тысяч человек открывают брокерские счета, число частных инвесторов превысило 5 млн человек. Они покупают акции и облигации, открывают индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). В то же время люди хранят на банковских вкладах около 30 трлн рублей.