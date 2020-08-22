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Российская газета
Российская газета

Эксперт назвал три правила инвестирования для новичков

В России каждый месяц около 300 тысяч человек открывают брокерские счета, число частных инвесторов превысило 5 млн человек. Они покупают акции и облигации, открывают индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). В то же время люди хранят на банковских вкладах около 30 трлн рублей.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Эксперт назвал три правила инвестирования для новичков

О главных правилах вложения свободных средств для новичков на фондовом рынке рассказал "Российской газете" зампред правления ФГ БКС Станислав Новиков.
Российская газетавчера в 01:00
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Газета.Ru

Эксперт дал советы по инвестированию для новичков

Газета.Ruвчера в 14:33
Lenta.ru

Россиянам назвали три правила инвестирования

Lenta.ruвчера в 01:50
Life.ru

Названы три главных правила инвестирования для «чайников»

Life.ruвчера в 03:47
Общественная служба новостей

Названы три правила инвестирования для россиян

Общественная служба новостейвчера в 02:50
ФедералПресс

Россиянам раскрыли главные правила инвестирования

ФедералПрессвчера в 02:34
Комсомольская правда

Эксперт назвал главные правила инвестирования

Комсомольская правдавчера в 12:14
Российская газета

Эксперт назвал три правила инвестирования для новичков

Российская газетавчера в 01:00

Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Общая численность российского военного контингента в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России, оснащенном сверхдлинноволновой радиостанцией «Антей», близ города Вилейка в Минской области, а также на радиотехническом узле «Барановичи», где размещена РЛС «Волга» дециметрового диапазона, входящая в систему предупреждения о ракетном нападении.
Взгляд.ру02:10
7

В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — цитирует его «Интерфакс».
Известия00:32
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Тихановская выступила за сохранение экономических связей Белоруссии с Россией

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что страна будет продолжать поддерживать тесные экономические связи с Россией даже в случае прихода оппозиции к власти.
ТАСС02:29
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Полоз вернулся в «Ростов», Попов перешел в «Сочи»

"Ростов" и "Сочи" совершили обмен футболистами, в рамках которого форвард Дмитрий Полоз вернулся в ростовскую команду, а болгарский полузащитник Ивелин Попов стал игроком сочинцев, сообщается на сайте клуба из Ростова-на-Дону.
РИА Новости03:17
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Saudi Aramco приостановила инвестиции в нефтехимический проект в Китае

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение приостановить инвестиции в строительство нефтеперерабатывающего комплекса стоимостью $10 млрд в китайской провинции Ляонин.
ТАСС21 августа в 12:01
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