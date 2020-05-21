Коронавирус
Газета.RuЭксперт назвал три сценария развития мировой экономики после пандемии
Управляющий Международного финансового центра (МФЦ) "Астана" Кайрат Келимбетов рассказал о трех сценариях развития мировой экономики после пандемии коронавируса, передает РИА "Новости". По его прогнозам, страны с самыми крупными экономиками продолжат курс на самоизоляцию и после пандемии.
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 01:40, Ашберн
Общество
Вирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден
Конец пика прослеживается благодаря снижению количества выявленных зараженных, пояснил вирусолог.
Газета.Ru вчера в 23:11
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru 19 мая в 07:54
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Общество
Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей.
РИА Новости вчера в 21:20
Общество
Названы сферы, в которых вырастет число вакансий на удалёнке
Эксперты ВНИИ труда рассказали RT, в каких рабочих сферах из-за ситуации с распространением коронавируса в ближайшее время ожидается рост числа вакансий для дистанционной работы.
RT на русском вчера в 23:06
Здоровье
Новый эпицентр пандемии коронавируса назван
Следующим очагом пандемии COVID-19 станет Латинская Америка, пишет Der Spiegel.
Live24 вчера в 04:05
Общество
Строитель дока для «Адмирала Кузнецова» пожаловался в Генпрокуратуру
Зачем нужен новый сухой док в Мурманске В 2017 году крейсер "Адмирал Кузнецов" вернулся из похода в Сирию, а в 2018 году встал на долгосрочный ремонт, до 2022 года.
РБК 00:00
Здоровье
России предсказали резкий рост смертности от рака
Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-35
Истребитель F-35 ВВС США с авиабазы Эглин во Флориде потерпел крушение во время тренировочного полета.
Российская газета вчера в 02:53
Армия и оружие
Шойгу увидел наибольшую угрозу безопасности России на Западе
Западное направление представляет сейчас наибольшую угрозу для безопасности России, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Коммерсантъ вчера в 10:32
Общество
Томенко не обещает ослабления режима ограничений в Алтайском крае
Губернатор Виктор Томенко заявил о напряженной эпидемической ситуации, которая пока отмечается в Алтайском крае.
Ugpressa.ru вчера в 16:01
Общество
Для въезда на Сахалин потребуют справку об отсутствии коронавируса
Новые правила затронут только тех, у кого нет местной регистрации. Также для въезда необходим и цифровой пропуск.
Российская газета 00:21
Экономика
Валерий Соловей: Летом рубль рухнет до 110 за доллар. Это я знаю точно
В интервью Sobesednik.ru Валерий Соловей даже называет конкретный срок, когда страна проснется и увидит новое соотношение рубля и доллара в обменниках: после голосования по поправкам в Конституцию.
Собеседник 19 мая в 01:08
Общество
Россияне рассказали, чего им не хватает на самоизоляции
Большинство россиян во время режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса, ощутили нехватку живого общения.
Газета.Ru 01:31
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru вчера в 13:18
Политика
Путин наградил Захарову и Небензю орденами Почета
Коммерсантъ вчера в 16:54
Общество
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 16:22
Общество
Жителей Москвы предупредили о мокром снеге 21 мая
Учитывая, что уже на высоте 883 метра (уровень облаков нижнего яруса) температура станет отрицательной (минус 0,6 градуса), а у земли к утру понизится до плюс одного — плюс шести, то ближайшей ночью и в утренние часы четверга дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости", — предупредил Тишковец.
РИА Новости вчера в 08:04
Гаджеты
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 II выпустили в Японии
Megaobzor.com 19 мая в 08:42
Происшествия
Сотни пилотов потребовали нового расследования катастрофы Superjet в Шереметьево
350 летчиков, авиаэкспертов и конструкторов подписали открытое письмо к президенту с требованием «полноценного настоящего расследования» крушения самолета Sukhoi SuperJet 100 в Шереметьево.
Lenta.ru вчера в 17:10
Культура
Руби Роуз покинула сериал «Бэтвумен»
Сыгравшая главную роль в сериале «Бэтвумен» австралийская актриса Руби Роуз отказалась от дальнейшего участие в проекте.
Peterburg2.ru вчера в 14:59
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета вчера в 15:25
Политика
Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru вчера в 14:15
Происшествия
Ещё два человека умерли от коронавируса в Новосибирской области
По данным Оперативного штаба Новосибирской области, за прошедшие сутки в Новосибирской области от коронавируса умерло два пациента.
Московский Комсомолец 19 мая в 01:56
Происшествия
В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
Отмечается, что утром 20 мая поступило сообщение о том, что на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей нашли тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями.
РИА Новости вчера в 23:34
Общество
Десятки новых правительственных Toyota Camry найдены в лесу Челябинска
Один из жителей Челябинска обнаружил в лесу 50 новеньких правительственных автомобилей Toyota Camry черного цвета.
Что происходит 19 мая в 05:17
Общество
Венесуэла потребовала от Банка Англии вернуть золото на $1 млрд
Напомним, что в январе Банк Англии отказывался выдать Венесуэле $1,2 млрд золотыми слитками.
Новые Известия вчера в 06:36
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Политика
Украина выразила Болгарии протест из-за декларации о защите меньшинств
МИД Украины выразил решительный протест после принятия Народным собранием Болгарии декларации о защите прав болгарской общины Болградского района Одесской области в связи с планируемой Киевом административно-территориальной реформой.
RT на русском вчера в 19:48
Футбол
Кузяев хочет перейти в европейский клуб
Игрок решительно настроен перебраться в европейскую лигу этим летом. Действующий контракт Кузяева с "Зенитом" истекает в июне.
Sport.ru вчера в 17:59