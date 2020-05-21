Управляющий Международного финансового центра (МФЦ) "Астана" Кайрат Келимбетов рассказал о трех сценариях развития мировой экономики после пандемии коронавируса, передает РИА "Новости". По его прогнозам, страны с самыми крупными экономиками продолжат курс на самоизоляцию и после пандемии.

Эксперт назвал три сценария развития мировой экономики после пандемии

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