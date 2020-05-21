Коронавирус
Газета.RuЭксперт назвал три сценария развития мировой экономики после пандемии
Управляющий Международного финансового центра (МФЦ) "Астана" Кайрат Келимбетов рассказал о трех сценариях развития мировой экономики после пандемии коронавируса, передает РИА "Новости". По его прогнозам, страны с самыми крупными экономиками продолжат курс на самоизоляцию и после пандемии.
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Страны с самыми крупными экономиками продолжат курс на самоизоляцию и после пандемии коронавируса, мир разделится на несколько независимых макрорегионов, и все будут наращивать поддержку своего производства и финансовых систем — о таких сценариях развития мировой экономики после пандемии рассказал в интервью РИА Новости управляющий МФЦ "Астана" Кайрат Келимбетов.РИА Новостивчера в 21:43
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Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило пять миллионов
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило пять миллионов. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.
Lenta.ru вчера в 17:51
Армия и оружие
Шойгу рассказал о наибольшей угрозе для безопасности России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сегодня западное направление представляет наибольшую угрозу для безопасности страны.
Мой Брянск вчера в 10:50
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В Самаре потушили пожар на складе с пластмассой
Открытое горение на складе с пластмассой в поселке Винтай в Самаре ликвидировано на площади 1,3 тысячи квадратных метров, во время тушения обрушилась кровля на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону.
РИА Новости 02:03
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
Жителей Москвы предупредили о мокром снеге 21 мая
Учитывая, что уже на высоте 883 метра (уровень облаков нижнего яруса) температура станет отрицательной (минус 0,6 градуса), а у земли к утру понизится до плюс одного — плюс шести, то ближайшей ночью и в утренние часы четверга дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости", — предупредил Тишковец.
РИА Новости вчера в 08:04
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Ветеран «Интера»: «На месте Мартинеса не переходил бы в „Барселону“, но трудно не задуматься при общении с Месси»
Ели бы Месси позвонил, было бы трудно не задуматься. Давайте скажем правду, в Испании он будет иметь меньше значения, чем в «Интере».
Матч ТВ вчера в 21:28
Шоу-бизнес
Алла Пугачева продемонстрировала молодежный образ и модельную походку
Чтобы поклонникам было интереснее смотреть ролик с Примадонной, Максим Галкин наложил на него песню Pretty woman из фильма «Красотка».
Uznayvse.ru вчера в 15:34
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Россия начала скупать дешевый белорусский бензин
Россия начала активно скупать белорусский бензин на фоне падения цен на нефть.
Деловое.ТВ 19 мая в 10:40
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости вчера в 07:33
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru 19 мая в 18:38
Общество
ВОЗ заявила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – это самое большое число за один день с момента начала вспышки новой инфекции.
Kazanfirst.ru вчера в 16:29
Энергетика
Российский газ в Турции перестал быть востребованным
Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Газета.Ru вчера в 06:29
Общество
Мясников назвал бредом информацию о двух сторонах медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал данные о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей на YouTube-канале "Cтопкоронавирус.рф".
Газета.Ru 01:17
Общество
Фельдшера в Ивановской области обвинили в распространении фейков
Фельдшер скорой помощи из города Кинешма (Ивановская область) стал фигурантом дела о распространении фейковой информации.
Инфо24 вчера в 15:02
Общество
Повышенное пособие по безработице получают более 40 тыс. москвичей
Более 40,5 тыс. москвичей получают повышенное пособие по безработице, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ТАСС 00:18
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Армия и оружие
Российский экраноплан А-050 в США назвали «морским монстром»
Американское издание We Are the Mighty назвало его "морским монстром".
Народные новости 17 мая в 19:39
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило 2 тыс
По данным ведомства, на утро четверга, 21 мая, в регионе подтвердили 2 тыс. 52 случая заболевания COVID-19.
Эхо Москвы в Челябинске 02:14
Игры
В сети появилось видео геймплея The Last of Us: Part 2
Компания Sony выпустила новый дневник разработчиков The Last of Us: Part 2, в котором основное внимание сконцентрировано на геймплее и его элементах.
Weacom.ru 00:02
Энергетика
В Осло: Россия может выкачать «норвежскую нефть» из трансграничных месторождений
По словам норвежского политика, на границе России и Норвегии, к северу от границы льдов, существуют трансграничные месторождения нефти и газа, расположенные по обе стороны от границы.
Военное обозрение 01:42
Политика
Путин наградил Небензю и Захарову орденами Почета
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Почета постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой и посла по особым поручениям МИД РФ Андрея Аветисяна.
РИА Новости вчера в 16:18
Спорт
Глава МОК допустил возможность отмены Олимпиады в Токио
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что летняя Олимпиада в Токио может не состояться, если ее не получится провести в 2021 году.
РБК 01:41
Общество
Вирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден
Конец пика прослеживается благодаря снижению количества выявленных зараженных, пояснил вирусолог.
Газета.Ru вчера в 23:11
Экономика
Россиянам предложили сервис дистанционных финуслуг
Центробанк и Минкомсвязь запустили сервис, с помощью которого граждане смогут дистанционно предоставлять кредитным организациям информацию о себе и получать необходимые услуги.
Вести.Ru вчера в 23:21
Политика
Прокуратура Украины возбудила дело против Порошенко о госизмене
По данным издания «Украинская правда», в офисе генерального прокурора Украины в отношении Порошенко было заведено очередное уголовное дело по статье «Государственная измена».
REGNUM вчера в 02:04
Шоу-бизнес
Рудковская о Гном Гномыче: Говорит, что достали, с улыбкой на лице
На видео семейство Плющенко танцует под песню «Плачу на техно» в исполнении группы Cream Soda, а в следующем кадре Плющенко-младший говорит: «Как же вы меня достали со своими съемками».
Нева Спорт вчера в 13:07
Общество
Венесуэла потребовала от Банка Англии вернуть золото на $1 млрд
Напомним, что в январе Банк Англии отказывался выдать Венесуэле $1,2 млрд золотыми слитками.
Новые Известия вчера в 06:36
Общество
В Гидрометцентре назвали сроки возвращения теплой погоды в Москву
Возвращение тепла ожидается не раньше вторника, 26 мая, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
RT на русском вчера в 22:51
Общество
Суд в США разрешил разрезать обломки «Титаника»
Окружной суд США в Восточной Вирджинии разрешил американской компании RMS Titanic Inc. разрезать обломки «Титаника», чтобы достать беспроводной телеграфный передатчик фирмы Marconi, пишет The Washington Post.
Аргументы и Факты вчера в 23:55
Общество
«Диссернет» выявил нарушения в диссертациях 68 российских судей
Пятеро, двое из которых уже в отставке, — в Верховном суде, 19 — в областных или краевых судах общей юрисдикции, двое — в военных судах.В докладе «Диссернета» есть примеры нарушений в научных работах.
Snob.ru 19 мая в 13:41