Коронавирус
Газета.RuЭксперт назвал три сценария развития мировой экономики после пандемии
Управляющий Международного финансового центра (МФЦ) "Астана" Кайрат Келимбетов рассказал о трех сценариях развития мировой экономики после пандемии коронавируса, передает РИА "Новости". По его прогнозам, страны с самыми крупными экономиками продолжат курс на самоизоляцию и после пандемии.
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Страны с самыми крупными экономиками продолжат курс на самоизоляцию и после пандемии коронавируса, мир разделится на несколько независимых макрорегионов и все будут наращивать поддержку своего производства и финансовых систем — о таких сценариях развития мировой экономики после пандемии рассказал в интервью РИА Новости управляющий МФЦ "Астана" Кайрат Келимбетов.РИА Новостивчера в 21:43
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Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
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Ведомости вчера в 08:21
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Политика
Песков назвал точными данные по смертности от коронавируса
Информация о смертности в России от коронавируса точная, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков американской телекомпании CNN.
Российская газета 03:37
Здоровье
За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 67 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 67 человек.
АиФ Саратов 03:10
Происшествия
В Челябинске задержали группу подозреваемых в разбойном нападении
Полиция совместно с сотрудниками Росгвардии задержали в Челябинске группу лиц, подозреваемых в разбойном нападении на пункт приема металлолома, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ГУМВД России по региону.
РИА Новости 02:24
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Игры
Serious Sam 4 выйдет на PC в августе
Devolver Digital и Croteam объявили дату выхода игры Serious Sam 4 – август 2020 года.
The GEEK вчера в 15:50
Общество
Передвижение по Чечне запретили на четыре дня Ураза-байрама
Власти Чечни ввели запрет на передвижение по республике с 23 по 26 мая, в дни празднования Ураза-байрама.
Коммерсантъ вчера в 18:13
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Армия и оружие
Лавров усомнился в размещении ядерных ракет США в Польше
Вашингтон вряд ли реализует планы по размещению ядерных ракет в Польше.
Lenta.ru 19 мая в 12:01
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
Российская газета 03:35
Политика
«Рособоронэкспорт» начал выводить на мировой рынок новейшую РЛС
«Сегодня «Рособоронэкспорт» выводит на рынок новейшую РЛС, способную эффективно обнаруживать широкий класс современных и перспективных воздушных объектов, в том числе гиперзвуковые цели», — заявили в компании.
RT на русском 04:14
Политика
В Ираке заявили о задержании возможного преемника аль-Багдади
Как сообщает Sky News Arabia, именно он рассматривался в качестве возможного преемника главаря боевиков Абу Бакра аль-Багдали.
РЕН ТВ вчера в 15:37
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Авто
«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня вчера в 10:00
Космос
Curiosity нашел весомые доказательства изменения климата на Марсе
Используя марсоход Curiosity, ученые нашли доказательства существования древних озер, а также обнаружили органические соединения.
Ридус вчера в 08:10
Здоровье
Власти Москвы ответили на сообщения о сокращении помощи онкобольным
Если возникают какие-то трудности, мы подключаемся к проблеме и делаем все, чтобы пациент получил необходимую медицинскую помощь.
РБК 04:00
Шоу-бизнес
Ирина Салтыкова показала на фото изменившуюся певицу Татьяну Овсиенко
Отечественная исполнительница Ирина Салтыкова поделилась совместным снимком с изменившейся певицей Татьяной Овсиенко.
Актуальные Новости 04:24
Происшествия
В Якутии нашли тела двух охотников
В Мирнинском районе Якутии возбуждено уголовное дело об убийстве по факту обнаружения в тайге тел двух мужчин с огнестрельными ранениями.
Российская газета 02:18
Космос
Пожар возник на испытании прототипа корабля Starship Илона Маска
Starship Маска сможет доставить до 100 человек на Луну и Марс Аналогичный инцидент произошел с прототип космического корабля Starship во время испытаний в феврале.
РЕН ТВ 19 мая в 15:01
Авто
Авторынок Европы показал крупнейшее падение в истории в апреле
Пандемия нового коронавируса, парализовавшая европейский автопром и работу большинства местных автодилеров, привела к крупнейшему падению рынка за всю историю.
Автоновости дня 19 мая в 03:27
Здоровье
Названа категория людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Мокрышева уточнила, что риск заражения коронавирусом никак не связан с избыточным весом человека.
РИА Новости вчера в 17:51
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса
Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.
ТАСС вчера в 19:28
Общество
71 новый случай заражения коронавирусом подтвержден в Татарстане
В Татарстане за последние сутки выявлен 71 новый случай заражения Covid-19.
Трудовая слава (Хезмәт даны) 04:10
Культура
Вышел трейлер последнего сезона сериала «13 причин почему»
Netflix выпустил трейлер последнего сезона сериала «13 причин почему». Он выйдет на стриминговом сервисе 5 июня.
Афиша Daily 03:15
Общество
Губернатор Сахалина подал в суд заявление об отстранении мэра Охи
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подал в Охинский районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий мэра Сергея Гусева в связи с утратой доверия.
Ведомости вчера в 23:07
Экономика
Бюджет Алтайского края потерял миллиард рублей из-за коронавируса
Инвестиции под нож: как Алтайский край будет сокращать бюджетные расходы в 2020 году Регион может недосчитаться как минимум 13 млрд рублей Между тем за первый квартал 2020 года бюджет был исполнен без каких-либо заминок.
АМИТЕЛ 04:25
Общество
СМИ узнали о планах Минобороны по проведению парада Победы
В Минобороны России считают, что отмененный из-за коронавируса парад Победы можно будет провести не раньше сентября.
Компания 01:59
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Звезда продемонстрировала своему супругу, шоумену Максиму Галкину, молодежный стиль и модельную походку.
VSE42.RU вчера в 22:34