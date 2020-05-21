Страны с самыми крупными экономиками продолжат курс на самоизоляцию и после пандемии коронавируса, мир разделится на несколько независимых макрорегионов и все будут наращивать поддержку своего производства и финансовых систем — о таких сценариях развития мировой экономики после пандемии рассказал в интервью РИА Новости управляющий МФЦ "Астана" Кайрат Келимбетов.

с чего всё началось

Управляющий Международного финансового центра (МФЦ) "Астана" Кайрат Келимбетов рассказал о трех сценариях развития мировой экономики после пандемии коронавируса, передает РИА "Новости". По его прогнозам, страны с самыми крупными экономиками продолжат курс на самоизоляцию и после пандемии.

Эксперт назвал три сценария развития мировой экономики после пандемии

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