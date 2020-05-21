Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЭксперт назвал три сценария развития мировой экономики после пандемии

Управляющий Международного финансового центра (МФЦ) "Астана" Кайрат Келимбетов рассказал о трех сценариях развития мировой экономики после пандемии коронавируса, передает РИА "Новости". По его прогнозам, страны с самыми крупными экономиками продолжат курс на самоизоляцию и после пандемии.
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Казахский экономист
Государственный деятель Республики Казахстан, Управляющий Международным Финансовым Центром "Астана", председатель Национального банка Республики Казахстан в 2013-2015 годах, руководитель Администрации Президента Республики Казахстан в январе - октябре 2008 года, министр экономики и бюджетного планирования в 2002-2006 годах.
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