Коронавирус

ИзвестияИзвестияЭксперт назвал условие актуальности тестов на антитела для регионов

Специалист не увидел необходимости в проведении тестов на антитела людям в тех регионах, где пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден.
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с чего всё началось

Кому бесполезно проходить тест на антитела к коронавирусу. Пояснение вирусолога

URA.RU рассказывало, что в Москве с 27 мая можно бесплатно сдать анализ на антитела к COVID-19. В Свердловской области планируют тоже начать массовое тестирование, ожидается, что первыми такую возможность получат жители Екатеринбурга.
URA.Ruвчера в 08:19

Подробнее о событии

Эксперт назвал условие актуальности тестов на антитела для регионов

Известия00:07

Врач рассказал, кому бесполезно проходить тест на антитела к COVID-19

РИА Новостивчера в 22:19

Эксперт оценил целесообразность массового бесплатного тестирования на антитела к коронавирусу

Online47.ruвчера в 23:16

Массово тестировать на антитела нужно не все регионы. Вирусолог объяснил почему

Царьградвчера в 22:47

Специалист рассказал, для кого тест на антитела к коронавирусу сейчас бесполезен

Life.ruвчера в 23:59

Иммунолог Михаил Костинов рассказал о том, когда имеет смысл начинать тестирование на антитела к коронавирусу

Общественное телевидение Россиивчера в 10:56

Кому бесполезно проходить тест на антитела к коронавирусу. Пояснение вирусолога

URA.Ruвчера в 08:19
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Происшествия

В ряде крупных городов США начались беспорядки из-за смерти Флойда

РИА Новости вчера в 22:09
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Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com вчера в 10:05
26
Общество

В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса

Вести.Ru вчера в 23:42
331
Общество

Стас Костюшкин записал обращение после рассказа об изнасиловании

Певец, экс-участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин записал видеообращение, в котором объяснил, почему решил рассказать о том, что стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 21:00
15
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин принял сторону Шнурова в конфликте с Пригожиным

Певец Прохор Шаляпин раскритиковал "первую плеяду звезд" и в первую очередь продюсера Иосифа Пригожина за слова о необходимости поддержки артистов со стороны государства на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Народные новости 28 мая в 14:19
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Происшествия

Конфликт со стрельбой произошел на западе Москвы

На западе Москвы в районе Солнцево произошел конфликт со стрельбой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:35
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Игры

Bethesda начала бесплатно раздавать игру Arx Fatalis студии Arkane

Piter.tv вчера в 15:19
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Политика

Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»

Разногласия по поводу «Серверного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
91
Происшествия

В Красноярске напали на инкассаторов

Красноярск, 30 мая 2020, 07:35 — REGNUM В Красноярске два инкассатора получили ранения при нападение на их машину.
REGNUM 00:35
72
Политика

Путин объявил 24 июня выходным днём

«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 13:27
2,8K
Армия и оружие

Российские вертолеты сопроводили колонну гражданских машин в Сирии

ИА Красная Весна 00:24
Здоровье

Мясников рассказал о причинах ослабления коронавируса

Напомним, по официальным данным в России число выявленных случаев заражения коронавирусом начало постепенно спадать.
ИА Красная Весна вчера в 00:47
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Авто

Volkswagen представил новый кроссовер Nivus

Немецкая марка Volkswagen официально представила свой новый купе-кроссовер Nivus.
Somanyhorses 28 мая в 15:53
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Шоу-бизнес

Названы обратившиеся за МРОТ российские артисты

18 мая эксперты назвали наиболее пострадавшие от пандемии отрасли малого и среднего бизнеса.
Известия вчера в 23:35
192
Происшествия

Экс-председателя Новосибирского облсуда отдали Следственному комитету

Сегодня, 29 мая, Высшая квалификационная комиссия судей рассматривала вопрос об уголовном преследовании бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной.
Atas.info вчера в 07:55
37
Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 28 мая в 04:53
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
5K
Общество

Голосование по поправкам в Конституцию может пройти в палатках

Голосование по поправкам в Конституцию может пройти в уличных тентах.
Sota.vision 27 мая в 07:13
2,3K
Происшествия

В Миннеаполисе протестующие подожгли здание банка

РИА Новости 00:34
1
Политика

В Раде заявили, что Украина имеет право выйти из Минских соглашений

Украина имеет полное право выйти из Минских соглашений, направленных на урегулирование гражданского конфликта в Донбассе.
ФАН вчера в 08:40
68
Футбол

ВЭБ раскрыл сумму сделки с ЦСКА

ВЭБ раскрыл сумму сделки с футбольным клубом ЦСКА, сообщает РБК.
Евро-футбол.ру вчера в 13:47
1
Здоровье

В Ульяновской области вахтовики окажутся под пристальным контролем

В Сызрани усилены меры безопасности, но режим ЧС не введён.
Ульяновская правда вчера в 14:36
10
Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
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Кино

Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена

Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 28 мая в 08:20
3
Армия и оружие

Сирия готовит наступление в Идлибе

26 мая авиация ВКС России впервые после прекращения огня была вынуждена нанести удар по выдвинувшейся из турецкого вилаята Хатай колонне боевиков в районе города Джиср Аш-Шугур (северо-запад провинции Идлиб) в непосредственной близости от границы с Турцией.
Инфорос вчера в 12:14
1
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс 28 мая в 02:57
1,5K
Хоккей

Российский хоккеист рассказал об отношении канадцев к Путину

Обо всем рассказал нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Соколов в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».
Gazeta.SPb вчера в 14:53
Общество

Татьяна Голикова рассказала об условии снятия ограничений

Как заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, региональные руководители во время принятия решений по поводу снятия каких бы то ни было ограничений обязаны полностью удостовериться в том, что ситуация относительно заболеваемости коронавирусом носит стабильный характер для того, чтобы в ближайшее время озадачиваться их возвращением.
Live24 вчера в 16:07
4
Экономика

Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отдыха россиян дома

Рубль может укрепиться из-за отказа россиян от поездок за границу в период отпусков.
Газета.Ru вчера в 13:08
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Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
1,4K
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