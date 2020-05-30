URA.RU рассказывало, что в Москве с 27 мая можно бесплатно сдать анализ на антитела к COVID-19. В Свердловской области планируют тоже начать массовое тестирование, ожидается, что первыми такую возможность получат жители Екатеринбурга.

с чего всё началось

Специалист не увидел необходимости в проведении тестов на антитела людям в тех регионах, где пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден.

Эксперт назвал условие актуальности тестов на антитела для регионов

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