Коронавирус
ИзвестияЭксперт назвал условие актуальности тестов на антитела для регионов
Специалист не увидел необходимости в проведении тестов на антитела людям в тех регионах, где пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
URA.RU рассказывало, что в Москве с 27 мая можно бесплатно сдать анализ на антитела к COVID-19. В Свердловской области планируют тоже начать массовое тестирование, ожидается, что первыми такую возможность получат жители Екатеринбурга.URA.Ruвчера в 08:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт оценил целесообразность массового бесплатного тестирования на антитела к коронавирусу
Online47.ruвчера в 23:16
Массово тестировать на антитела нужно не все регионы. Вирусолог объяснил почему
Царьградвчера в 22:47
Специалист рассказал, для кого тест на антитела к коронавирусу сейчас бесполезен
Life.ruвчера в 23:59
Иммунолог Михаил Костинов рассказал о том, когда имеет смысл начинать тестирование на антитела к коронавирусу
Общественное телевидение Россиивчера в 10:56
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 01:11, Ашберн
Происшествия
В ряде крупных городов США начались беспорядки из-за смерти Флойда
РИА Новости вчера в 22:09
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
Общество
В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса
Вести.Ru вчера в 23:42
Общество
Стас Костюшкин записал обращение после рассказа об изнасиловании
Певец, экс-участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин записал видеообращение, в котором объяснил, почему решил рассказать о том, что стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин принял сторону Шнурова в конфликте с Пригожиным
Певец Прохор Шаляпин раскритиковал "первую плеяду звезд" и в первую очередь продюсера Иосифа Пригожина за слова о необходимости поддержки артистов со стороны государства на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Народные новости 28 мая в 14:19
Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел на западе Москвы
На западе Москвы в районе Солнцево произошел конфликт со стрельбой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:35
Игры
Bethesda начала бесплатно раздавать игру Arx Fatalis студии Arkane
Piter.tv вчера в 15:19
Политика
Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»
Разногласия по поводу «Серверного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
Происшествия
В Красноярске напали на инкассаторов
Красноярск, 30 мая 2020, 07:35 — REGNUM В Красноярске два инкассатора получили ранения при нападение на их машину.
REGNUM 00:35
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днём
«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 13:27
Армия и оружие
Российские вертолеты сопроводили колонну гражданских машин в Сирии
ИА Красная Весна 00:24
Здоровье
Мясников рассказал о причинах ослабления коронавируса
Напомним, по официальным данным в России число выявленных случаев заражения коронавирусом начало постепенно спадать.
ИА Красная Весна вчера в 00:47
Авто
Volkswagen представил новый кроссовер Nivus
Немецкая марка Volkswagen официально представила свой новый купе-кроссовер Nivus.
Somanyhorses 28 мая в 15:53
Шоу-бизнес
Названы обратившиеся за МРОТ российские артисты
18 мая эксперты назвали наиболее пострадавшие от пандемии отрасли малого и среднего бизнеса.
Известия вчера в 23:35
Происшествия
Экс-председателя Новосибирского облсуда отдали Следственному комитету
Сегодня, 29 мая, Высшая квалификационная комиссия судей рассматривала вопрос об уголовном преследовании бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной.
Atas.info вчера в 07:55
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 28 мая в 04:53
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Общество
Голосование по поправкам в Конституцию может пройти в палатках
Голосование по поправкам в Конституцию может пройти в уличных тентах.
Sota.vision 27 мая в 07:13
Происшествия
В Миннеаполисе протестующие подожгли здание банка
РИА Новости 00:34
Политика
В Раде заявили, что Украина имеет право выйти из Минских соглашений
Украина имеет полное право выйти из Минских соглашений, направленных на урегулирование гражданского конфликта в Донбассе.
ФАН вчера в 08:40
Футбол
ВЭБ раскрыл сумму сделки с ЦСКА
ВЭБ раскрыл сумму сделки с футбольным клубом ЦСКА, сообщает РБК.
Евро-футбол.ру вчера в 13:47
Здоровье
В Ульяновской области вахтовики окажутся под пристальным контролем
В Сызрани усилены меры безопасности, но режим ЧС не введён.
Ульяновская правда вчера в 14:36
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 28 мая в 08:20
Армия и оружие
Сирия готовит наступление в Идлибе
26 мая авиация ВКС России впервые после прекращения огня была вынуждена нанести удар по выдвинувшейся из турецкого вилаята Хатай колонне боевиков в районе города Джиср Аш-Шугур (северо-запад провинции Идлиб) в непосредственной близости от границы с Турцией.
Инфорос вчера в 12:14
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Интерфакс 28 мая в 02:57
Хоккей
Российский хоккеист рассказал об отношении канадцев к Путину
Обо всем рассказал нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Соколов в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».
Gazeta.SPb вчера в 14:53
Общество
Татьяна Голикова рассказала об условии снятия ограничений
Как заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, региональные руководители во время принятия решений по поводу снятия каких бы то ни было ограничений обязаны полностью удостовериться в том, что ситуация относительно заболеваемости коронавирусом носит стабильный характер для того, чтобы в ближайшее время озадачиваться их возвращением.
Live24 вчера в 16:07
Экономика
Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отдыха россиян дома
Рубль может укрепиться из-за отказа россиян от поездок за границу в период отпусков.
Газета.Ru вчера в 13:08
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00