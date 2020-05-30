Коронавирус

ИзвестияИзвестияЭксперт назвал условие актуальности тестов на антитела для регионов

Специалист не увидел необходимости в проведении тестов на антитела людям в тех регионах, где пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден.
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с чего всё началось

Кому бесполезно проходить тест на антитела к коронавирусу. Пояснение вирусолога

URA.RU рассказывало, что в Москве с 27 мая можно бесплатно сдать анализ на антитела к COVID-19. В Свердловской области планируют тоже начать массовое тестирование, ожидается, что первыми такую возможность получат жители Екатеринбурга.
URA.Ruвчера в 08:19

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Врач объяснил, кому бессмысленно делать тест на антитела к COVID-19

Телеканал 360°01:32

Врач рассказал, кому бесполезно проходить тест на антитела к COVID-19

РИА Новостивчера в 22:19

Эксперт назвал условие актуальности тестов на антитела для регионов

Известия00:07

Специалист рассказал, для кого тест на антитела к коронавирусу сейчас бесполезен

Life.ruвчера в 23:59

Массово тестировать на антитела нужно не все регионы. Вирусолог объяснил почему

Царьградвчера в 22:47

Названы регионы, в которых бесполезны тесты на иммунитет к коронавирусу

REGNUM01:17

Кому бесполезно проходить тест на антитела к коронавирусу. Пояснение вирусолога

URA.Ruвчера в 08:19
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Кино

Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена

ИА InterMedia 28 мая в 08:20
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Шоу-бизнес

Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом

Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.
Вести.Ru вчера в 09:25
Здоровье

Врач назвала фактор, влияющий на силу второй волны коронавируса

Москва, 30 мая 2020, 10:17 — REGNUM На силу второй волны коронавируса повлияет наличие или отсутствие вакцины, заявила заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.
REGNUM 03:17
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс 28 мая в 02:57
1,5K
Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
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Армия и оружие

Объяснен ввод федеральных войск в бунтующий Миннеаполис

Подразделения военной полиции Армии США будут развернуты в охваченном бунтами Миннеаполисе по Закону о восстании 1807 года, объяснил агентству Associated Press высокопоставленный источник в Пентагоне.
Lenta.ru 03:26
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Общество

В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса

РИА Новости вчера в 18:57
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Армия и оружие

Появилось видео первого боевого применения самолета Як-130

Появилось видео первого боевого применения самолета Як-130. Об этом сообщили представители Telegram-канала "Военный обозреватель".
Piter.tv вчера в 06:42
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Политика

Путин объявил 24 июня выходным днем

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ.
BFM.ru вчера в 13:26
3K
Авто

В Британии остановили производство машин

Производство авто в Великобритании практически прекратилось в апреле, в связи с ограничениями вызванных пандемией коронавируса.
32CARS.ru вчера в 13:19
Общество

Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице

Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:37
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Общество

В Калининградской области за сутки подтвердили 51 случай коронавируса

В Калининградской области за сутки подтвердили 51 случай коронавируса.
Вести Калининград 03:43
Политика

США прекращают все отношения с ВОЗ

Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС вчера в 14:56
1K
Политика

США обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию

«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,-- отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 03:54
1
Происшествия

В ЛНР при взрыве погибли два человека и ранены трое

«29 мая в 19:56 в городе Красный Луч вследствие срабатывания неустановленного взрывного устройства погибли два человека: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1967 года рождения», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС ЛНР.
RT на русском 02:19
16
Политика

Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа

Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
243
Общество

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл в Башкирию

Стерлитамакский рабочий 02:55
7
Происшествия

Нападение на инкассаторов в Красноярске попало на видео

Появилось видео с камер видеонаблюдения, где зафиксирован момент нападения вооруженных преступников на инкассаторов в Красноярске.
Российская газета 03:28
568
Кино

Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Аргументы и Факты вчера в 09:56
30
Политика

«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину упал до 25%

Путин остается на первом месте по уровню доверия среди политиков, несмотря на то, что с ноября 2017 года, когда «Левада» начала проводить это исследование, его рейтинг опустился с 59%.
Дождь вчера в 18:02
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Игры

Darkest Dungeon стала временно бесплатной

Пользователи Steam смогут бесплатно сыграть в Darkest Dungeon до 20:00 мск 2 июня.
CyberSport.ru вчера в 01:46
2
Общество

В России за сутки зафиксировали 8952 случая коронавируса

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России в течение суток подтверждёно 8952 случая коронавируса.
RT на русском 03:38
64
Происшествия

В отношении главы Славгорода возбудили дело о крупной взятке

REGNUM вчера в 13:00
63
Шоу-бизнес

Российские артисты подали заявки на получение МРОТ

Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru вчера в 21:45
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Космос

Запуск Crew Dragon может быть вновь перенесен

Решение о запуске Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска пока еще не принято, сообщил директор NASA Джеймс Брайденстайн.
Коммерсантъ вчера в 22:25
12
Технологии

Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 27 мая в 14:40
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Шоу-бизнес

Валерия рассказала о «дебильной аудитории»

Певица Валерия в телефонном разговоре с коллегой Анитой Цой в развлекательном YouTube-шоу Comment Out заявила о "дебильной аудитории".
РИА Новости вчера в 21:23
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Шоу-бизнес

Жена Эмина о настроении: «Мир продолжает жить и без тебя»

Гаврилова хорошо поладила с детьми мужа от Лейлы Алиевой. Сыновья и приемная дочь артиста живут в Баку.
StarHit.ru вчера в 11:00
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
2K
Происшествия

В Пермском крае выявлено 47 новых случаев коронавируса

В Пермском крае за сутки выявлено 47 новых случаев коронавируса.
Рифей-Пермь вчера в 03:54
4
Как работают Яндекс.Новости?
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