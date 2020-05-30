Коронавирус
ИзвестияЭксперт назвал условие актуальности тестов на антитела для регионов
Специалист не увидел необходимости в проведении тестов на антитела людям в тех регионах, где пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден.
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с чего всё началось
URA.RU рассказывало, что в Москве с 27 мая можно бесплатно сдать анализ на антитела к COVID-19. В Свердловской области планируют тоже начать массовое тестирование, ожидается, что первыми такую возможность получат жители Екатеринбурга.URA.Ruвчера в 08:19
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Специалист рассказал, для кого тест на антитела к коронавирусу сейчас бесполезен
Life.ruвчера в 23:59
Массово тестировать на антитела нужно не все регионы. Вирусолог объяснил почему
Царьградвчера в 22:47
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
ИА InterMedia 28 мая в 08:20
Шоу-бизнес
Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом
Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.
Вести.Ru вчера в 09:25
Здоровье
Врач назвала фактор, влияющий на силу второй волны коронавируса
Москва, 30 мая 2020, 10:17 — REGNUM На силу второй волны коронавируса повлияет наличие или отсутствие вакцины, заявила заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.
REGNUM 03:17
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Интерфакс 28 мая в 02:57
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
Армия и оружие
Объяснен ввод федеральных войск в бунтующий Миннеаполис
Подразделения военной полиции Армии США будут развернуты в охваченном бунтами Миннеаполисе по Закону о восстании 1807 года, объяснил агентству Associated Press высокопоставленный источник в Пентагоне.
Lenta.ru 03:26
Общество
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
РИА Новости вчера в 18:57
Армия и оружие
Появилось видео первого боевого применения самолета Як-130
Появилось видео первого боевого применения самолета Як-130. Об этом сообщили представители Telegram-канала "Военный обозреватель".
Piter.tv вчера в 06:42
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днем
Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ.
BFM.ru вчера в 13:26
Авто
В Британии остановили производство машин
Производство авто в Великобритании практически прекратилось в апреле, в связи с ограничениями вызванных пандемией коронавируса.
32CARS.ru вчера в 13:19
Общество
Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице
Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:37
Общество
В Калининградской области за сутки подтвердили 51 случай коронавируса
В Калининградской области за сутки подтвердили 51 случай коронавируса.
Вести Калининград 03:43
Политика
США прекращают все отношения с ВОЗ
Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС вчера в 14:56
Политика
США обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию
«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,-- отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 03:54
Происшествия
В ЛНР при взрыве погибли два человека и ранены трое
«29 мая в 19:56 в городе Красный Луч вследствие срабатывания неустановленного взрывного устройства погибли два человека: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1967 года рождения», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС ЛНР.
RT на русском 02:19
Политика
Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа
Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
Общество
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл в Башкирию
Стерлитамакский рабочий 02:55
Происшествия
Нападение на инкассаторов в Красноярске попало на видео
Появилось видео с камер видеонаблюдения, где зафиксирован момент нападения вооруженных преступников на инкассаторов в Красноярске.
Российская газета 03:28
Кино
Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Аргументы и Факты вчера в 09:56
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину упал до 25%
Путин остается на первом месте по уровню доверия среди политиков, несмотря на то, что с ноября 2017 года, когда «Левада» начала проводить это исследование, его рейтинг опустился с 59%.
Дождь вчера в 18:02
Игры
Darkest Dungeon стала временно бесплатной
Пользователи Steam смогут бесплатно сыграть в Darkest Dungeon до 20:00 мск 2 июня.
CyberSport.ru вчера в 01:46
Общество
В России за сутки зафиксировали 8952 случая коронавируса
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России в течение суток подтверждёно 8952 случая коронавируса.
RT на русском 03:38
Происшествия
В отношении главы Славгорода возбудили дело о крупной взятке
REGNUM вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru вчера в 21:45
Космос
Запуск Crew Dragon может быть вновь перенесен
Решение о запуске Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска пока еще не принято, сообщил директор NASA Джеймс Брайденстайн.
Коммерсантъ вчера в 22:25
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 27 мая в 14:40
Шоу-бизнес
Валерия рассказала о «дебильной аудитории»
Певица Валерия в телефонном разговоре с коллегой Анитой Цой в развлекательном YouTube-шоу Comment Out заявила о "дебильной аудитории".
РИА Новости вчера в 21:23
Шоу-бизнес
Жена Эмина о настроении: «Мир продолжает жить и без тебя»
Гаврилова хорошо поладила с детьми мужа от Лейлы Алиевой. Сыновья и приемная дочь артиста живут в Баку.
StarHit.ru вчера в 11:00
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Происшествия
В Пермском крае выявлено 47 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за сутки выявлено 47 новых случаев коронавируса.
Рифей-Пермь вчера в 03:54