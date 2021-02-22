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РИА Новости
РИА Новости

Эксперт назвал условие, при котором доллар будет стоить 30 рублей

Эксперт отметил, что Россию может ожидать деноминация, если доллар будет стоить 125-127 рублей. Однако сейчас курс находится в диапазоне 73-77 рублей за доллар, поэтому проводить деноминацию бессмысленно. Демура уточнил, что курс рубля зависит от ситуации на внешних рынках.В источнике
РИА Новости
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С чего всё началось

Доллар по 30, евро по 40. Стоит ли россиянам ждать укрепления рубля

По словам финансового и биржевого аналитика Степана Демуры, мечты россиян о сильном рубле действительно могут претвориться в жизнь, но при одном условии.
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Вечерняя Москва07:48
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