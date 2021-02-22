Эксперт назвал условие, при котором доллар будет стоить 30 рублей
Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура рассказал "Вечерней Москве", при каком условии курс доллара будет равняться 30 рублям.В источнике
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Доллар по 30, евро по 40. Стоит ли россиянам ждать укрепления рубля
По словам финансового и биржевого аналитика Степана Демуры, мечты россиян о сильном рубле действительно могут претвориться в жизнь, но при одном условии.
Вечерняя Москвавчера в 07:48
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Эксперт: Россию ждут деноминация, если доллар будет стоить 125-127 рублей
Национальная служба новостей17:22