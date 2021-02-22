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Эксперт назвал условие, при котором доллар будет стоить 30 рублей

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура рассказал "Вечерней Москве", при каком условии курс доллара будет равняться 30 рублям.В источнике
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Доллар по 30, евро по 40. Стоит ли россиянам ждать укрепления рубля

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