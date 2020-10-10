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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперт оценил перспективы курса рубля в 2021 году

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер оценил перспективы курса рубля в 2021 году. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете". По его словам, на внешней орбите российские рисковые активы сталкиваются с беспрецедентным давлением от западных партнеров России.В источнике
С чего всё началось
«На внешней орбите российские рисковые активы испытывают беспрецедентное давление от западных партнёров России», — заявил он в беседе с «Российской газетой
».
RT на русском9 октября в 09:26
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Live24

Эксперт оценил вероятные перспективы курса рубля в 2021 году

Live24вчера в 06:19
Рамблер

«Есть два варианта»: эксперт о будущем рубля в 2021 году

Рамблервчера в 07:54
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Эксперт оценил перспективы курса рубля в 2021 году

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ПРАЙМ

Эксперт оценил возможные перспективы курса рубля в 2021 году

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Эксперт поделился своим взглядом на будущее российской валюты

Народные новостивчера в 02:53
Инвест-Форсайт

Эксперт объяснил, что будет с рублем в 2021 году

Инвест-Форсайт9 октября в 09:59
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Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

RT на русском9 октября в 09:26

Лукашенко встретился с находящимися в СИЗО членами Координационного совета оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в СИЗО КГБ с арестованными членами Координационного совета белорусской оппозиции, передает белорусское государственное агентство «БелТА» со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».
Лукашенко встретился с находящимися в СИЗО членами Координационного совета оппозиции
Ведомостивчера в 10:49

Определены болезни, негативно влияющие на пациентов с коронавирусом

Журнал PLOS ONE опубликовал результаты исследования учёных из Медицинского колледжа Пенсильванского университета, из которых стало ясно, какие хронические заболевания наиболее опасны для пациента при коронавирусе.
Цензуры.Нетвчера в 06:25

Суд в США разрешил Apple удалить Fortnite из App Store

Согласно решению федерального судьи, игра Fortnite действительно может быть удалена из магазина App Store, поскольку были нарушены условия контракта: игроки покупают игровую валюту напрямую в игре, то есть Apple лишается причитающейся доли прибыли.
RuNews24.ruвчера в 05:59

Посольство в Латвии осудило высылку российского военного пенсионера

Посольство России в Латвии выразило решительный протест в связи с депортацией из республики бывшего председателя Общелатвийского общества военных пенсионеров Владимира Норвинда, об этом говорится в заявлении дипмиссии.
РИА Новости17:31

Глава Роспотребнадзора назвала условия для перевода школьников на дистанционное обучение

Решение о переводе отдельно взятого класса на дистанционное обучение директор школы может принять в том случае, если в классе отсутствует 20% учеников в связи с заболеваемостью ОРВИ.
Что происходитвчера в 13:59

Индексацию выплат работающим пенсионерам могут вернуть поэтапно

Исаев отметил, что необходимо дождаться ответа правительства относительно предложенных сценариев, напомнив, что президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть возможность возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам.
9111.ru9 октября в 14:09

Президенты Азербайджана и Армении прокомментировали переговоры в Москве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал начавшиеся в Москве консультации министров иностранных дел последним шансом для Армении на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.
Lenta.ru9 октября в 11:25