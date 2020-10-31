Астрономы нашли новые доказательства существования Планеты X

Планетолог из Калифорнийского технологического института Константин Батыгин заявил, что вероятность реальности планеты составляет 99,9%. Другие ученые, которые работали как вместе с ним, так и независимо, считают, что Планета X в десять раз больше Земли и находится в 20 раз дальше, чем Нептун.