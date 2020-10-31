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Газета.Ru
Газета.Ru 

Эксперт назвал валюту для хранения сбережений в ноябре

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Российский рубль в ноябре может стать самой перспективной валютой для сбережений. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер, передает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Аналитик назвал лучшую валюту для сбережений в ноябре

Самой перспективной валютой для сбережений в ноябре может стать российский рубль, также инвесторам стоит обратить внимание на евро и китайский юань, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
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