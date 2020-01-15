Общество
ИзвестияЭксперт назвал важными предложения Путина по стимулированию инвестиций
В ходе послания 15 января глава государства предложил компенсировать регионам 2/3 выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета в связи с тем, что на данный момент у субъектов федерации есть право предоставлять так называемый инвестиционный налоговый вычет — трехлетнюю льготу по налогу на прибыль, но они редко используют такую возможность.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
РФ будет компенсировать регионам 2/3 выпадающих доходов от налогового инвествычета
Интерфаксвчера в 05:11
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 00:29, Ашберн
Происшествия
Неизвестный открыл огонь в здании суда в Новокузнецке
Политика
В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России
Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала отставку правительства России.
Политика
Президент встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию
Владимир Путин встретится сегодня с рабочей группой по поправкам в Конституцию.
Политика
Путин предложил Медведеву новую должность
Приняв отставку правительства премьер-министра Дмитрия Медведева, президент России Владимир Путин предложил ему стать заместителем председателя Совбеза и заняться вопросами обороноспособности и безопасности.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни.
Происшествия
Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области
«В результате обрушения породы на горизонте 1045 метров в вентиляционном канале ПАО «Гайский ГОК» погиб один человек, тело обнаружено», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы МЧС.
Политика
Документы по импичменту Трампа переданы в Сенат
Семь "менеджеров по импичменту" Палаты представителей доставили документы об импичменте президенту США Дональду Трампу в Сенат, сообщает CNN.
Происшествия
Сахалинские пограничники задержали у Курил японское промысловое судно
Сахалинские пограничники подтвердили данные о задержании в среду у Курильских островов японского промыслового судна: на его борту найдены неучтенные водные биологические ресурсы, сообщили РИА Новости в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.
Армия и оружие
Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца
Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
Происшествия
Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте
Армия и полиция взяли под контроль район вблизи российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.
Политика
Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
В качестве враждебных жестов в отношении Москвы со стороны Польши Разьны называет антироссийские санкции, о которых Польша постоянно говорит, блокирование газопровода "Северный поток — 2", а также снос памятников красноармейцам, противоречивший заключенному с Россией в 1994 году соглашению об охране мест памяти.
Гаджеты
ЕС может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone
В случае, если закон будет принят, то Apple могут заставить использоватьUSB Type-C для зарядки вместо фирменной зарядки компании.
Авто
Стартовали продажи первого минивэна Lexus
Автомобильный бренд Lexus объявил об открытии горячих линий для приёма предварительных заказов на первый в своей истории минивэн Lexus LM300h.
Армия и оружие
Минобороны опровергло конфликт между военными России и США в Сирии
Военные России и США в Сирии имеют постоянный канал связи согласно ранее достигнутым договоренностям, подчеркнул он.
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам холодный февраль
В Москве в феврале температура ожидается в пределах нормы.
Политика
Американский политолог сравнил Владимира Путина с Джорджем Вашингтоном
Относительно кандидатуры Михаила Мишустина, которого Путин выдвинул на пост премьер-министра после ухода Дмитрия Медведева, Померанц указал на аналогию с правительством Михаила Фрадкова в 2004 году.
Авто
Составлен топ-5 самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019 года
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных премиальных кроссоверов в 2019 году.
Единоборства
Александр Беспутин отрицает употребление допинга
Чемпиона Всемирной боксерской ассоциации в полусреднем весе обвинили в употреблении допинга.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Лондона
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после того, как герцог и герцогиня Сассекские объявили об отказе от королевских привилегий, а Меган покинула Великобританию.
Экономика
В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами
Сбербанк впервые на российском рынке запустил онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт.
Политика
Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
Технологии
Новые видеокарты не помогут AMD укрепить позиции в игровом сегменте
Глава AMD пообещала, что среди дискретных видеокарт новинки в этом году тоже будут, но аналитики Piper Sandler не верят, что компания сможет существенно потеснить NVIDIA.
Хоккей
Овечкин поделился мнением о новом контракте с «Вашингтоном»
Футбол
«Монако» Головина крупно проиграл «ПСЖ» в чемпионате Франции
"Монако" на своем поле крупно уступил "Пари Сен-Жермен" в перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу.
Культура
Елена Малышева перепела песню Билли Айлиш
Елена Малышева исполнила в эфире строчку из песни американской исполнительницы Билли Айлиш, сообщает Ura.Ru.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
Первичное жилье в 2020 году подорожает на 10%, вторичное — на 6%. Такой прогноз для «Известий» сделали аналитики ЦИАН.