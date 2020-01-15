Общество

ИзвестияИзвестияЭксперт назвал важными предложения Путина по стимулированию инвестиций

В ходе послания 15 января глава государства предложил компенсировать регионам 2/3 выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета в связи с тем, что на данный момент у субъектов федерации есть право предоставлять так называемый инвестиционный налоговый вычет — трехлетнюю льготу по налогу на прибыль, но они редко используют такую возможность.
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Путин поручил компенсировать регионам часть выпадающих доходов при применении налогового вычета

Газета.Ruвчера в 05:01

Послание президента увеличит региональную привлекательность — мнение

REGNUMвчера в 06:16

РФ будет компенсировать регионам 2/3 выпадающих доходов от налогового инвествычета

Интерфаксвчера в 05:11

Эксперт назвал важными предложения Путина по стимулированию инвестиций

Известиявчера в 07:54

Регионам России пообещали компенсировать потери бюджета

Lenta.ruвчера в 04:54

Владимир Путин предложил компенсировать регионам две трети выпадающих доходов от инвестиционного вычета

ЛОТвчера в 04:52

Президент РФ пообещал регионам компенсировать часть потерь бюджетов

Российская газетавчера в 05:50
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Происшествия

Неизвестный открыл огонь в здании суда в Новокузнецке

Вести.Ru вчера в 23:01
Общество

Роскачество обнаружило в черном перце кишечную палочку

РЕН ТВ 00:13
Политика

В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России

Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала отставку правительства России.
Lenta.ru 00:15
Политика

Президент встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию

Владимир Путин встретится сегодня с рабочей группой по поправкам в Конституцию.
Вести.Ru вчера в 22:03
Политика

Путин предложил Медведеву новую должность

Приняв отставку правительства премьер-министра Дмитрия Медведева, президент России Владимир Путин предложил ему стать заместителем председателя Совбеза и заняться вопросами обороноспособности и безопасности.
Газета.Ru вчера в 13:46
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
RT на русском вчера в 04:23
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости вчера в 01:35
Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни.
Российская газета вчера в 12:12
Происшествия

Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области

«В результате обрушения породы на горизонте 1045 метров в вентиляционном канале ПАО «Гайский ГОК» погиб один человек, тело обнаружено», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы МЧС.
Известия вчера в 23:52
Политика

Документы по импичменту Трампа переданы в Сенат

Семь "менеджеров по импичменту" Палаты представителей доставили документы об импичменте президенту США Дональду Трампу в Сенат, сообщает CNN.
Интерфакс вчера в 18:27
Происшествия

Сахалинские пограничники задержали у Курил японское промысловое судно

Сахалинские пограничники подтвердили данные о задержании в среду у Курильских островов японского промыслового судна: на его борту найдены неучтенные водные биологические ресурсы, сообщили РИА Новости в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.
РИА Новости вчера в 09:37
Армия и оружие

Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца

Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
Росбалт вчера в 11:35
Происшествия

Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте

Армия и полиция взяли под контроль район вблизи российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.
RT на русском вчера в 20:48
Политика

Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России

В качестве враждебных жестов в отношении Москвы со стороны Польши Разьны называет антироссийские санкции, о которых Польша постоянно говорит, блокирование газопровода "Северный поток — 2", а также снос памятников красноармейцам, противоречивший заключенному с Россией в 1994 году соглашению об охране мест памяти.
РИА Новости вчера в 21:27
Гаджеты

ЕС может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone

В случае, если закон будет принят, то Apple могут заставить использоватьUSB Type-C для зарядки вместо фирменной зарядки компании.
Astera 14 января в 04:44
Авто

Стартовали продажи первого минивэна Lexus

Автомобильный бренд Lexus объявил об открытии горячих линий для приёма предварительных заказов на первый в своей истории минивэн Lexus LM300h.
Car.ru вчера в 11:39
Армия и оружие

Минобороны опровергло конфликт между военными России и США в Сирии

Военные России и США в Сирии имеют постоянный канал связи согласно ранее достигнутым договоренностям, подчеркнул он.
Lenta.ru вчера в 14:34
Политика

Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
News.ru вчера в 21:31
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам холодный февраль

В Москве в феврале температура ожидается в пределах нормы.
Российская газета вчера в 19:01
Политика

Американский политолог сравнил Владимира Путина с Джорджем Вашингтоном

Относительно кандидатуры Михаила Мишустина, которого Путин выдвинул на пост премьер-министра после ухода Дмитрия Медведева, Померанц указал на аналогию с правительством Михаила Фрадкова в 2004 году.
РИА Новости вчера в 15:16
Авто

Составлен топ-5 самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019 года

Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных премиальных кроссоверов в 2019 году.
Автоновости дня 13 января в 08:16
Единоборства

Александр Беспутин отрицает употребление допинга

Чемпиона Всемирной боксерской ассоциации в полусреднем весе обвинили в употреблении допинга.
Время Пресс вчера в 11:06
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Лондона

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после того, как герцог и герцогиня Сассекские объявили об отказе от королевских привилегий, а Меган покинула Великобританию.
Российская газета вчера в 17:37
Экономика

В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами

Сбербанк впервые на российском рынке запустил онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт.
РБК вчера в 23:00
Политика

Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
REGNUM вчера в 18:40
Технологии

Новые видеокарты не помогут AMD укрепить позиции в игровом сегменте

Глава AMD пообещала, что среди дискретных видеокарт новинки в этом году тоже будут, но аналитики Piper Sandler не верят, что компания сможет существенно потеснить NVIDIA.
3DNews вчера в 23:50
Хоккей

Овечкин поделился мнением о новом контракте с «Вашингтоном»

Газета.Ru вчера в 23:32
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«Монако» Головина крупно проиграл «ПСЖ» в чемпионате Франции

"Монако" на своем поле крупно уступил "Пари Сен-Жермен" в перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу.
РИА Новости вчера в 17:15
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Елена Малышева перепела песню Билли Айлиш

Елена Малышева исполнила в эфире строчку из песни американской исполнительницы Билли Айлиш, сообщает Ura.Ru.
Газета.Ru 00:01
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Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

Первичное жилье в 2020 году подорожает на 10%, вторичное — на 6%. Такой прогноз для «Известий» сделали аналитики ЦИАН.
Известия вчера в 18:01
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