Сигналом к обострению станет попытка Москвы восстановить Северо-Крымский канал на полуострове. О том, на что действительно способна Украина, «Вечерняя Москва» спросила у военного эксперта Юрия Кнутова. Кнутов сомневается, что у Украины есть потенциал для ведения войны с Россией.

с чего всё началось

Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва».

Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

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