Армия и оружие

REGNUMREGNUMЭксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва».
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с чего всё началось

Военный эксперт объяснил, как Россия ответит на удар Украины по Крыму

Сигналом к обострению станет попытка Москвы восстановить Северо-Крымский канал на полуострове. О том, на что действительно способна Украина, «Вечерняя Москва» спросила у военного эксперта Юрия Кнутова. Кнутов сомневается, что у Украины есть потенциал для ведения войны с Россией.
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Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

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Эксперт назвал возможный ответ на удар Украины по Крыму

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Газета.Ru17:26

Военный эксперт рассказал, как Россия ответит на удар Украины по Крыму

Московский Комсомолец08:37

Военный эксперт объяснил, как Россия ответит на удар Украины по Крыму

Вечерняя Москва06:24
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 15:38
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Здоровье

В Сеченовском университете рассказали о состоянии испытывающих вакцину

У добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции в Сеченовском университете, нет жалоб на самочувствие, сообщила глава Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук.
RT на русском 21:20
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Общество

Определены самые высокооплачиваемые работы на «удаленке»

PHP-программист с опытом работы от трех лет может рассчитывать на доход до 110 тысяч рублей, разрабатывая и поддерживая проекты на платформе Shopware 5 удаленно.
РИА Новости 20:03
Общество

Эксперты назвали регионы с самым высоким уровнем тревоги о безработице

Кемеровская область, Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург и Москва входят в топ-5 регионов, в которых наибольшее беспокойство у жителей вызывают темы "цифрового рабства" и штрафов за нарушение карантинных мер.
Российская газета 21:26
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Общество

В ночь на 7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Обычаи и традиции

Ивана Купала – праздник языческий, его отмечали еще до появления христианства.
Orengrad.ru 10:30
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Общество

Мэр Томаринского района подал в отставку

Как стало известно ИА Sakh.com, мэр Томаринского района Александр Кобелев подал в отставку.
Сахалин.Инфо 20:58
Экономика

Россияне стали чаще покупать одежду в секонд-хендах

На фоне кризиса из-за последствий коронавируса россияне стали чаще покупать одежду в магазинах формата секонд-хенд.
Lenta.ru 21:52
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Наука

Ученый рассказал о появлении древних вирусов из-за таяния ледников

Таяние вечной мерзлоты из-за изменения климата может освободить на поверхность вирусы древних экосистем, передает РИА "Новости" слова старшего научного сотрудника Тихоокеанского института географии ДВО РАН Сергея Давыдова.
Газета.Ru 20:35
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Происшествия

Фитнес-тренер Оксана Сова найдена живой в Слюдянском районе

Областная газета (г. Иркутск) 22:38
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Религия

Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи

Газета.Ru 14:22
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Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
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Киберспорт

Вышел дебютный тизер-трейлер Shadow Warrior 3

Независимое издательство Devolver Digital совместно со студией Flying Wild Hog представила тизер-трейлер продолжения серии экшенов от первого лица Shadow Warrior.
Чемпионат 11:25
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Политика

Эксперт счел отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, к чему может привести отказ США от российских ракетных двигателей РД-180.
РИА Новости вчера в 12:20
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Футбол

Арбитром финала Кубка Украины впервые в истории назначена женщина

Главным арбитром матча киевского «Динамо» и полтавской «Ворсклы» назначена 39-летняя харьковчанка Екатерина Монзуль.
Советский спорт 12:35
Наука

Скорость изменения магнитного поля Земли ускорилась в 10 раз

Сайт интересных новостей 20:12
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Технологии

Участник опроса Nielsen раскрыл низкую цену на PS5

Несколько месяцев активно появлялись слухи и предположения о том, что PlayStation 5 и Xbox Series X не будут запущены этот праздничный сезон, поскольку новая пандемия коронавируса остановила производство в Китае, а также были закрыты границы между странами.
МИТ 09:16
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Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru вчера в 11:14
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
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Происшествия

Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесного пожара

Турция перекрыла движение судов через пролив Дарданеллы из-за лесного пожара на Галлипольском полуострове.
Российская газета 15:12
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Происшествия

Треть предприятий на Алтае нарушают противоэпидемический режим

Горно-Алтайск, 6 июля 2020, 08:10 — REGNUM В каждом третьем предприятии в Республике Алтай сотрудники регионального управления Роспотребнадзора выявляют нарушения требований противоэпидемического режима.
REGNUM 01:10
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Происшествия

Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
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Происшествия

В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова

Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК вчера в 17:33
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Общество

Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам

«Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:43
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Киберспорт

Blizzard объединит некоторые серверы World of Warcraft

По словам Blizzard, объединение малозаселенных серверов в World of Warcraft пройдет в течение 2-3 следующих месяцев.
Srnsk 04 июля в 11:24
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости 08:25
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Футбол

Скончалась мать тренера ЦСКА Виктора Гончаренко

ODDS.ru 05:10
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Происшествия

Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении

РБК 11:19
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Здоровье

На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы, которую нашли у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия.
Байкал24 вчера в 19:23
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Шоу-бизнес

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета 01:09
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Общество

В России за год снизился уровень крайней бедности

Москва, 6 июля 2020, 08:20 — REGNUM В России в 2019 году доля населения за чертой бедности снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%, сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.
REGNUM 01:20
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