Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuЭксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут в течение ближайших трех-пяти лет получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Баргузин", заявил РИА "Новости" эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.
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Эксперт назвал сроки создания нового «ракетного поезда» «Баргузин»

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Баргузин" в течение ближайших трех-пяти лет в случае принятия военным руководством страны соответствующего решения, заявил в интервью РИА Новости эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.
РИА Новостивчера в 20:13

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Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»

Газета.Ru05:27

Раскрыты сроки создания ракетного поезда «Баргузин»

Московский Комсомолец03:31

Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»

Известия01:42

Эксперт сообщил о сроках создания БЖРК «Баргузин»

REGNUM02:37

Эксперты назвали сроки создания нового «ракетного поезда» «Баргузин»

Москва 2402:29

Стали известны сроки создания «невидимого» ракетного поезда «Баргузин»

РЕН ТВ03:03

Эксперт назвал сроки создания нового «ракетного поезда» «Баргузин»

РИА Новостивчера в 20:13
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
Происшествия

Захвативший полицейского в Полтаве мужчина освободил заложника

Мужчина, захвативший полицейского в Полтаве, отпустил заложника, сообщается на новостном портале "Общественное" со ссылкой на источник.
РИА Новости 09:15
Общество

Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

Авторадио вчера в 11:18
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Происшествия

В Германии осудили 92-летнего охранника концлагеря

Lenta.ru 09:04
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В МИД рассказали о возобновлении авиасообщения с Турцией

В МИД России рассказали о возобновлении авиасообщения с Турцией.
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Политика

Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил выдворять иностранных журналистов за деструктив в СМИ.
РИА Новости 08:30
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Общество

Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала

Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
РИА Новости 06:57
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Происшествия

ФСБ задержала более 20 террористов в трех российских регионах

ФСБ при участии МВД и Росгвардии задержала 22 членов террористической организации «Исламское движение Узбекистана» (запрещена в России), сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ.
Ведомости 08:10
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Авто

Toyota запатентовала в РФ новый Toyota Highlander

Компания Toyota запатентовала в России экстерьер кроссовера Highlander четвертого поколения, старт продаж которого на нашем рынке состоится до конца этого лета.
Автоновости дня 21 июля в 08:20
Общество

Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета вчера в 12:53
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Политика

Матвиенко выступила против переноса единого дня голосования с сентября

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что она против переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, но допускает дискуссию по этому вопросу.
News.ru 07:06
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Гаджеты

Компания AMD представила процессоры Ryzen 4000

Графическое ядро в Ryzen 7 4700G восьмиядерное с частотой 2100 МГц. Серия Ryzen 4000 появится у производителей в третьем квартале 2020 года.
Astera 21 июля в 13:17
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Общество

СКР не нашел второго гражданства у Мизулиной

BFM.ru 07:26
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Политика

Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля

Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.
Газета.Ru 03:03
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Общество

В Австрии вновь ввели обязательный масочный режим в магазинах

Вчера, 21 июля, в ходе пресс-конференции правительства канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что супермаркетах, банках, на почте и во всех сферах повседневной жизни вновь будет введен обязательный масочный режим.
RuNews24.ru вчера в 10:19
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Происшествия

Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше

Известия 08:29
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Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в мини-шортах

Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
iReactor 02:49
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Общество

Путин пошутил про «сотенку миллиардов» с главой «Газпром нефти»

Москва, 23 июля 2020, 15:51 — REGNUM Российский президент Владимир Путин отреагировал шуткой на оговорку генерального директора «Газпром нефти» Александра Дюкова о размере инвестиций, необходимых проекту компании.
REGNUM 08:51
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Футбол

Гончаренко: у ЦСКА появились хорошие возможности усилить команду

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что клуб делает все возможное для усиления состава.
Газета.Ru 07:24
Политика

ЕС и Украина подписали меморандум о выделении Киеву €1,2 млрд

Евросоюз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по поводу выделения Киеву €1,2 млрд макрофинансовой помощи в связи с пандемией коронавируса.
RT на русском 08:01
Армия и оружие

В Индонезии считают истребители Eurofighter Typhoon схожими с Су-35

REGNUM вчера в 06:45
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Происшествия

Адвокат сообщил о задержании политолога Федора Крашенинникова

Адвокат Алексей Бушмаков сообщил о задержании в Екатеринбурге своего подзащитного – политолога Федора Крашенинникова.
Вести.Ru 05:33
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Политика

Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ

Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
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Авто

ГАЗ получил льготный заем для выпуска нового грузовика «Валдай NEXT»

Отмечается, что займ поможет ГАЗу начать производство грузовиков «Валдай NEXT» полной массой 6,7 тонны.
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Экс-тренер «Зенита» Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо»

Вести.Ru 08:51
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Политика

Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов

Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
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Общество

Минтранс разъяснил порядок возврата авиабилетов в условиях ЧС

"Воздушный Кодекс РФ дополнен новой статьей, устанавливающей особый порядок возврата пассажиру провозной платы при угрозе возникновения или возникновении отдельных ЧС, введении режима повышенной готовности или ЧС на всей территории РФ или ее части", - говорится в тексте.
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Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг

REGNUM 07:23
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Происшествия

СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

РИА Новости вчера в 18:11
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Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru вчера в 15:02
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Экономика

В России могут приостановить индексацию зарплат чиновников

Москва, 21 июля 2020, 10:26 — REGNUM Министерство финансов России в 2021 году может отказаться от индексации окладов государственных служащих.
REGNUM 21 июля в 03:26
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