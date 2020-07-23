Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Баргузин" в течение ближайших трех-пяти лет в случае принятия военным руководством страны соответствующего решения, заявил в интервью РИА Новости эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.

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Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут в течение ближайших трех-пяти лет получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Баргузин", заявил РИА "Новости" эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.

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