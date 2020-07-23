Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuЭксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут в течение ближайших трех-пяти лет получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Баргузин", заявил РИА "Новости" эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.
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Эксперт назвал сроки создания нового «ракетного поезда» «Баргузин»

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Баргузин" в течение ближайших трех-пяти лет в случае принятия военным руководством страны соответствующего решения, заявил в интервью РИА Новости эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.
РИА Новостивчера в 20:13

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Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»

Газета.Ru05:27

Раскрыты сроки создания ракетного поезда «Баргузин»

Московский Комсомолец03:31

Стали известны сроки создания «невидимого» ракетного поезда «Баргузин»

РЕН ТВ03:03

Эксперт сообщил о сроках создания БЖРК «Баргузин»

REGNUM02:37

Эксперты назвали сроки создания нового «ракетного поезда» «Баргузин»

Москва 2402:29

Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»

Известия01:42

Эксперт назвал сроки создания нового «ракетного поезда» «Баргузин»

РИА Новостивчера в 20:13
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В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией

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Финансы

Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

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Армия и оружие

Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море

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Известия 20 июля в 13:40
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Политика

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«Готовы играть на два фронта. У нас очень длинная скамейка»: Сергей Степашин допустил участие «Динамо» в Лиге Европы

Любопытно, что если «Зенит» выиграет Кубок России (финал «Химки» - «Зенит» пройдет 25 июля в Екатеринбурге), то в Лигу Европы попадет и шестая команда нашего чемпионата - «Динамо».
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В Ямало-Ненецком округе двое мужчин, отдыхая в сауне, бросили приятеля в бассейн, чтобы отрезвить его, однако он утонул.
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Михаил Мишустин подчеркнул, что лучше создать условия отдыха в своей стране, чем искусственно закрывать границы.
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Общество

В Екатеринбурге от коронавируса погибли сразу два медика

Сегодня, 23 июля, стало известно, что в Екатеринбурге от коронавируса умерли сразу два медика.
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Игры

Огни ночного города: Первый взгляд на официальную карту мира Cyberpunk 2077

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Игры

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Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
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Музыка

Группа ABBA впервые за почти 40 лет выпустит новые песни

Последний студийный альбом музыкантов вышел в 1982 году. Легендарная шведская группа ABBA собирается выпустить в 2021 году пять новых песен.
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В Подмосковье мужчина выстрелил в ребенка из-за ссоры с его матерью

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