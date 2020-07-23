Армия и оружие
ИзвестияЭксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»
Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин» в течение ближайших 3–5 лет, если власти примут соответствующее решение. Об этом заявил эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.
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с чего всё началось
Советский боевой железнодорожный ракетный комплекс с ракетой "Молодец" был снят с вооружения в 2005 году по договору СНВ-2. Пришедший ему на смену СНВ-3 не запрещает создание новых ракетных комплексов такого типа. "Баргузин" представляет собой состав, внешне неотличимый от обычного товарного поезда.РИА Новостивчера в 20:13
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