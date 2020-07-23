Армия и оружие

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Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин» в течение ближайших 3–5 лет, если власти примут соответствующее решение. Об этом заявил эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.
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с чего всё началось

Эксперт назвал сроки создания нового «ракетного поезда» «Баргузин»

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Баргузин" в течение ближайших трёх-пяти лет в случае принятия военным руководством страны соответствующего решения, заявил в интервью РИА Новости эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.
РИА Новостивчера в 20:13

Подробнее о событии

Ветеран РВСН назвал сроки создания БЖРК «Баргузин»

News.ru02:16

Эксперт сообщил о сроках создания БЖРК «Баргузин»

REGNUM02:37

Эксперты назвали сроки создания нового «ракетного поезда» «Баргузин»

Москва 2402:29

Стали известны сроки создания «невидимого» ракетного поезда «Баргузин»

РЕН ТВ03:03

Эксперт рассказал о характеристиках комплекса, которым заменят «Ярс»

РИА Новости03:06

Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»

Известия01:42

Эксперт назвал сроки создания нового «ракетного поезда» «Баргузин»

Piter.tv00:45
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Общество

Ярчайшая комета последних лет 23 июля максимально приблизится к Земле

Российская газета вчера в 18:42
3
Армия и оружие

Вертолёт Ми-26Т2В начнут серийно изготавливать в начале 2021 года

«Наша первая задача сегодня — завершить испытания по заключенному контракту с Минобороны Ми-26Т2В, чтобы в первом полугодии следующего года получить литеру О1 (начало серийного производства)», — приводит РИА Новости слова гендиректора холдинга «Вертолёты России» Андрея Богинского.
RT на русском 01:17
1
Политика

Помпео подтвердил союз и сотрудничество США с Прибалтикой

Вашингтон, 23 июля 2020, 07:22 — REGNUM Соединенные Штаты всегда поддерживали независимость стран Прибалтики и никогда не признавали их вхождения в состав СССР.
REGNUM 00:22
2
Общество

Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

Известия вчера в 08:06
955
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 21 июля в 01:26
1,7K
Общество

Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК вчера в 07:36
168
Происшествия

На Ямале пьяный мужчина утонул в бассейне

В Ямало-Ненецком округе двое мужчин, отдыхая в сауне, бросили приятеля в бассейн, чтобы отрезвить его, однако он утонул.
Газета.Ru 02:47
Общество

В Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»

Новейший патрульный корабль «Павел Державин» приступил к заводским испытаниям в Черном море.
РБК 02:40
17
Космос

Китай запустил первую миссию для изучения Марса

Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала в четверг, 23 июля, с автоматической межпланетной станцией «Тяньвэнь-1», передает «Синьхуа».
Коммерсантъ 01:23
248
Путешествия

Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ

Известия вчера в 06:27
3,8K
Общество

Собянин уволил главу департамента образования

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ вчера в 13:48
399
Общество

Родственники убитого в Австрии чеченского блогера взяли вину на себя

Аргументы и Факты - Ставрополь вчера в 11:07
370
Общество

Хабаровский сенатор приехала в СИЗО, где содержится Фургал

Член Совета Федерации от Хабаровского края Елена Грешнякова посетила СИЗО № 2 «Лефортово» в Москве, где находится экс-губернатор Сергей Фургал.
URA.Ru 00:39
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Авто

Правительство возместит 60% затрат по переводу автомобиля на газ

Как отмечается, за первое полугодие 2020 года более 800 автомобилей уже перевели с бензина на метан, всего же в республике уже около 7 тысяч машин переведены на газ.
Волжская новь 02:16
7
Политика

Трамп допустил закрытие других китайских дипучреждений в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в США могут быть закрыты и другие китайские дипломатические учреждения.
Коммерсантъ 01:58
Армия и оружие

В Пентагоне заявили, что крупных стычек с военными РФ в Сирии не было

Вашингтон, 22 июля 2020, 20:17 — REGNUM Существенных столкновений российских и американских военных в Сирии не было, сообщил 22 июля журналистам генерал-майор ВВС США Кеннет Экман.
REGNUM вчера в 13:17
4
Политика

В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»

Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
Газета.Ru 02:11
18
Авто

Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 миллиона рублей

Новые автомобили вчера в 14:20
87
Путешествия

Жительница Сочи рассказала о наплыве туристов из-за пандемии

Очереди из людей встречаются почти на каждом шагу, о чем рассказала местная жительница Татьяна Кольцова.
Экономика сегодня 21 июля в 22:54
386
Общество

В России предложили запретить брать кредиты через приложения

Глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил российскому Центробанку запретить оформление кредитов через банковские мобильные приложения.
Газета.Ru 00:51
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Экономика

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
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Здоровье

Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа

Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС вчера в 08:17
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Политика

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru вчера в 03:27
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Футбол

Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу

Нападающие петербургского "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба стали самыми результативными игроками чемпионата Российской премьер-лиги-2019/20.
Интерфакс-Спорт вчера в 14:49
1
Хоккей

Путин выразил соболезнования родным хоккеиста Гусева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким хоккеиста Александра Гусева, скончавшегося накануне.
Известия 02:46
3
Общество

Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца

Махачкала, 23 июля 2020, 09:56 — REGNUM Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца, заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.
REGNUM 02:56
8
Экономика

Выручка Mail.ru Group во втором квартале выросла на 25,5%

По итогам 2020 года Mail.ru Group ожидает годовой выручки на уровне выше 100 млрд руб.
Коммерсантъ 02:07
1
Армия и оружие

В России разработают универсальный двигатель для самолетов марки «Су»

Дни24 21 июля в 03:44
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Экономика

Tesla впервые отчиталась о четырех прибыльных кварталах подряд

Американский производитель электромобилей — компания Tesla впервые за свою 17-летнюю истории получила прибыль в течение четырех кварталов подряд, пишет The Wall Street Journal.
РБК 02:21
1
Спорт

EA Sports представила обложку FIFA 21

The #FIFA21 Standard edition cover art 👇 Pre-Order -> https://t.co/Ucbq7ap4Wu pic.twitter.com/kr3TSs0gdw— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 22, 2020 FIFA 21 станет доступной для скачивания 9 октября, предзаказ на Ultimate Edition можно оформить уже 14 августа.
LiveSport.ru вчера в 12:34
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