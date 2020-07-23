Армия и оружие
ИзвестияЭксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»
Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин» в течение ближайших 3–5 лет, если власти примут соответствующее решение. Об этом заявил эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.
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с чего всё началось
Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Баргузин" в течение ближайших трёх-пяти лет в случае принятия военным руководством страны соответствующего решения, заявил в интервью РИА Новости эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.РИА Новостивчера в 20:13
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Общество
Ярчайшая комета последних лет 23 июля максимально приблизится к Земле
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Армия и оружие
Вертолёт Ми-26Т2В начнут серийно изготавливать в начале 2021 года
«Наша первая задача сегодня — завершить испытания по заключенному контракту с Минобороны Ми-26Т2В, чтобы в первом полугодии следующего года получить литеру О1 (начало серийного производства)», — приводит РИА Новости слова гендиректора холдинга «Вертолёты России» Андрея Богинского.
RT на русском 01:17
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Помпео подтвердил союз и сотрудничество США с Прибалтикой
Вашингтон, 23 июля 2020, 07:22 — REGNUM Соединенные Штаты всегда поддерживали независимость стран Прибалтики и никогда не признавали их вхождения в состав СССР.
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Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии
Известия вчера в 08:06
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
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РИА Новости 21 июля в 01:26
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Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК вчера в 07:36
Происшествия
На Ямале пьяный мужчина утонул в бассейне
В Ямало-Ненецком округе двое мужчин, отдыхая в сауне, бросили приятеля в бассейн, чтобы отрезвить его, однако он утонул.
Газета.Ru 02:47
Общество
В Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»
Новейший патрульный корабль «Павел Державин» приступил к заводским испытаниям в Черном море.
РБК 02:40
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Китай запустил первую миссию для изучения Марса
Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала в четверг, 23 июля, с автоматической межпланетной станцией «Тяньвэнь-1», передает «Синьхуа».
Коммерсантъ 01:23
Путешествия
Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ
Известия вчера в 06:27
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ вчера в 13:48
Общество
Родственники убитого в Австрии чеченского блогера взяли вину на себя
Аргументы и Факты - Ставрополь вчера в 11:07
Общество
Хабаровский сенатор приехала в СИЗО, где содержится Фургал
Член Совета Федерации от Хабаровского края Елена Грешнякова посетила СИЗО № 2 «Лефортово» в Москве, где находится экс-губернатор Сергей Фургал.
URA.Ru 00:39
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Правительство возместит 60% затрат по переводу автомобиля на газ
Как отмечается, за первое полугодие 2020 года более 800 автомобилей уже перевели с бензина на метан, всего же в республике уже около 7 тысяч машин переведены на газ.
Волжская новь 02:16
Политика
Трамп допустил закрытие других китайских дипучреждений в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что в США могут быть закрыты и другие китайские дипломатические учреждения.
Коммерсантъ 01:58
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что крупных стычек с военными РФ в Сирии не было
Вашингтон, 22 июля 2020, 20:17 — REGNUM Существенных столкновений российских и американских военных в Сирии не было, сообщил 22 июля журналистам генерал-майор ВВС США Кеннет Экман.
REGNUM вчера в 13:17
Политика
В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»
Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
Газета.Ru 02:11
Авто
Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 миллиона рублей
Новые автомобили вчера в 14:20
Путешествия
Жительница Сочи рассказала о наплыве туристов из-за пандемии
Очереди из людей встречаются почти на каждом шагу, о чем рассказала местная жительница Татьяна Кольцова.
Экономика сегодня 21 июля в 22:54
Общество
В России предложили запретить брать кредиты через приложения
Глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил российскому Центробанку запретить оформление кредитов через банковские мобильные приложения.
Газета.Ru 00:51
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Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
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Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС вчера в 08:17
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru вчера в 03:27
Футбол
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Нападающие петербургского "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба стали самыми результативными игроками чемпионата Российской премьер-лиги-2019/20.
Интерфакс-Спорт вчера в 14:49
Хоккей
Путин выразил соболезнования родным хоккеиста Гусева
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким хоккеиста Александра Гусева, скончавшегося накануне.
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Общество
Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца
Махачкала, 23 июля 2020, 09:56 — REGNUM Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца, заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.
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Экономика
Выручка Mail.ru Group во втором квартале выросла на 25,5%
По итогам 2020 года Mail.ru Group ожидает годовой выручки на уровне выше 100 млрд руб.
Коммерсантъ 02:07
Армия и оружие
В России разработают универсальный двигатель для самолетов марки «Су»
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Экономика
Tesla впервые отчиталась о четырех прибыльных кварталах подряд
Американский производитель электромобилей — компания Tesla впервые за свою 17-летнюю истории получила прибыль в течение четырех кварталов подряд, пишет The Wall Street Journal.
РБК 02:21
Спорт
EA Sports представила обложку FIFA 21
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LiveSport.ru вчера в 12:34