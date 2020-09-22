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RT на русском
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Специалист назвала наилучшее время для просьбы о повышении зарплаты

Гендиректор рекрутинговой компании Татьяна Долякова рассказала, в какой момент работникам уместнее всего разговаривать с работодателем о повышении зарплаты.В источнике
С чего всё началось
Радио Sputnik

Названо идеальное время для просьб о повышении зарплаты

Иногда работодатель идет на повышение зарплаты, чтобы удержать сотрудника.
Радио Sputnik19:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россиянам назвали лучшее время для просьб о повышении зарплаты

Lenta.ru19:41
РБК

Эксперт назвала лучшее время для просьб о повышении зарплаты

РБК21:02
URA.Ru

Россиянам рассказали, как добиться повышения зарплаты

URA.Ru20:11
Life.ru

Рекрутер рассказала, когда и как правильно просить о повышении зарплаты

Life.ru19:41
RT на русском

Специалист назвала наилучшее время для просьбы о повышении зарплаты

RT на русском23:17
РИА Новости

Эксперт назвала лучшее время для просьб о повышении зарплаты

РИА Новости19:06
Радио Sputnik

Названо идеальное время для просьб о повышении зарплаты

Радио Sputnik19:00

Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны.
Lenta.ruвчера в 07:58
861

Мебельные салоны в многоквартирном жилье оказались под запретом

Мебельные салоны в многоквартирном жилье оказались под запретом Вооружившись поддержкой Минпромторга, Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) пытается отменить наложенный МЧС запрет на размещение в многоквартирных жилых домах мебельных магазинов.
Коммерсантъ17:42
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Украинская делегация попыталась угостить российскую шоколадом

Как рассказал вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников, представители Киева принесли конфеты, чтобы угостить всех участников переговоров.
РИА Новостивчера в 11:50
35

В Китае заканчиваются запасы свинины

По оценкам компании, запасы замороженной свинины в стране в период с сентября 2019 года по август 2020 года сократились на 452 тыс. тонн, и сейчас в резервах Китая осталось менее 100 тыс. тонн этого мяса.
Коммерсантъвчера в 08:27

Байден обвинил Трампа в панике из-за коронавируса

Вашингтон, 22 сентября 2020, 04:19 — REGNUM Бездействие в вопросе борьбы с коронавирусом проявил глава Белого дома Дональд Трамп в связи с возникшей у него паникой, считает кандидат в президенты США от демократов Джо Байден.
REGNUM21:19