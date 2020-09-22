Байден обвинил Трампа в панике из-за коронавируса

Вашингтон, 22 сентября 2020, 04:19 — REGNUM Бездействие в вопросе борьбы с коронавирусом проявил глава Белого дома Дональд Трамп в связи с возникшей у него паникой, считает кандидат в президенты США от демократов Джо Байден.