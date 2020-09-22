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РБК
РБК

Эксперт назвала лучшее время для просьб о повышении зарплаты

В конце календарного года большинство коммерческих компаний в России принимают бюджет на следующий год, поэтому вопрос об увеличении зарплаты лучше всего поднимать заранее, осенью. Об этом заявила генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова в интервью радио Sputnik.В источнике
С чего всё началось
Радио Sputnik

Названо идеальное время для просьб о повышении зарплаты

Иногда работодатель идет на повышение зарплаты, чтобы удержать сотрудника.
Радио Sputnik19:00
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Названо лучшее время года для просьб о повышении зарплаты

Комсомольская правда21:25
РБК

Эксперт назвала лучшее время для просьб о повышении зарплаты

РБК21:02
URA.Ru

Россиянам рассказали, как добиться повышения зарплаты

URA.Ru20:11
Life.ru

Рекрутер рассказала, когда и как правильно просить о повышении зарплаты

Life.ru19:41
Lenta.ru

Россиянам назвали лучшее время для просьб о повышении зарплаты

Lenta.ru19:41
РИА Новости

Назван верный способ добиться повышения зарплаты

РИА Новости19:06
Радио Sputnik

Названо идеальное время для просьб о повышении зарплаты

Радио Sputnik19:00

Раскрыт последний секрет «Авангарда»

В День оружейника президент Владимир Путин впервые назвал имя конструктора, ставшего идеологом создания супероружия – гиперзвукового маневрирующего ядерного блока «Авангард», почетного гендиректора – почетного генконструктора НПО машиностроения Герберта Ефремова.
Независимая газетавчера в 11:50

Власти Британии заплатят по 500 фунтов малообеспеченным гражданам, ушедшим на карантин

Британские власти заявили о выплатах в размере 500 фунтов стерлингов для малообеспеченных граждан страны, которые будут вынуждены отправиться на самоизоляцию из-за коронавируса, передает BBC.
Росбалт20:56

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUMвчера в 01:56
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Мэр Сиэтла отреагировала на претензии Минюста США по беспорядкам

Напомним, в начале сентября президент США Дональд Трамп предупредил власти Нью-Йорка, Вашингтона, Сиэтла и Портленда о намерении лишить их федерального финансирования в связи с неутихающими в городах акциями протеста против произвола полиции.
Российская газета18:48
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Украина может взять Донбасс завтра, — американский офицер

Американский военный в интервью скандально известному киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил, что украинская армия способна на сегодняшний день «взять Донбасс», так как по сравнению с 2014 годом она стала профессиональной и хорошо вооружённой.
Rusvesna.suвчера в 11:15
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Немецкие юристы: Германия не может расследовать инцидент с Навальным

Немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщает со ссылкой на источники в следственных кругах, что Германия не может начать уголовное расследование произошедшего с Алексеем Навальным и предъявить какие-либо обвинения, поскольку инцидент произошел не на территории ФРГ.
Вести.Ru19:43
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Астрономы нашли «пи-Землю»

Чтобы подтвердить открытие, астрономы провели наблюдения за системой при помощи телескопов наземной обсерватории SPECULOOS, которая занимается поиском обитаемых планет вокруг ультрахолодных звезд, а также при помощи инструмента HIRES, установленного на одном из телескопов Кека, чтобы определить параметры родительской звезды.
N+1вчера в 14:51

Кипр помешал Тихановской утвердить санкционный список в Европарламенте

Координационный совет Белоруссии во главе с оппозиционным лидером Светланой Тихановской выступил на заседании Европарламента с требованием о пересмотре всех ранее подписанных Белоруссией договоров, а также на уровне ЕС свертывании любых контактов и международной помощи, в том числе финансовой.
Вести.Ruвчера в 14:35
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