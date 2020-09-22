Эксперт назвала лучшее время для просьб о повышении зарплаты
В конце календарного года большинство коммерческих компаний в России принимают бюджет на следующий год, поэтому вопрос об увеличении зарплаты лучше всего поднимать заранее, осенью. Об этом заявила генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова в интервью радио Sputnik.В источнике
С чего всё началось
Названо идеальное время для просьб о повышении зарплаты
Иногда работодатель идет на повышение зарплаты, чтобы удержать сотрудника.
Радио Sputnik19:00
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