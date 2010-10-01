Здоровье
РБКЭксперт назвала лучшие методы борьбы с алкогольным отравлением
Шевцова отметила, что растворы, содержащие алкоголь и его суррогаты, всасываются в кровь практически сразу после соприкосновения со стенками желудочно-кишечного тракта. При отравлении прежде всего следует выпить 1,5 литра теплой воды.
Читать в источнике
Оценить22
с чего всё началось
Врач заявила о бесполезности приема активированного угля и других сорбентов при алкогольном отравлении
Ю.Шевцова пояснила, что отравление могут вызвать купленные в магазине напитки невысокого качества, при производстве которых было нарушено соотношение спирта, ароматизаторов, химических красителей и сивушных масел.Агентство Москвавчера в 00:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Врач заявила о бесполезности приема активированного угля и других сорбентов при алкогольном отравлении
Агентство Москвавчера в 00:30
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 02:40, Ашберн
Политика
В Германии назвали санкции США по «Северному потоку-2» непонятными
В Германии назвали «непонятными» введенные США санкции в отношении реализации проекта строительства «Северного потока-2».
Спорт
США нарушали антидопинговые правила чаще России
У России зафиксировано 82 нарушения. Что касается видов спорта с наиболее частыми нарушениями антидопинговых правил, то им стал бодибилдинг.
Финансы
Официальный курс доллара понизился на 12 копеек, евро — на 21
Курс доллара понизился на 12,12 копейки, составив 62,4071 рубля (62,5283 рубля на 20 декабря).
Авто
Разгон мощнейшего болида Bloodhound LSR показали на видео
На кадрах запечатлен момент разгона до 1010,67 км/ч, который длится не более 50 секунд. Управляет болидом гонщик Энди Грин.
Музыка
Подопечная Шнурова разозлила зрителей исполнением песни «Сплина»
Зрители вокального шоу «Голос» обсуждают в Сети номер певицы Рагды Ханиевой.
Политика
Россия и Украина подписали новый протокол о газовом транзите
Эксперт заявил об уступках России в решении газового вопроса с Украиной «Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», – приводит агентство слова представителя «Газпрома».
Происшествия
Возбуждено уголовное дело после гибели трех человек в Тулуне
Спорт
СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории
«Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — говорится в сообщении официального представителя ведомства Светланы Петренко.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Происшествия
При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ
Политика
Трамп подписал законы о финансировании правительства в $1,4 трлн
Президент США Дональд Трамп подписал два пакета законопроектов о финансировании работы федерального правительства на 2020 год.
Футбол
«Ростов» проведет первый зимний сбор в ОАЭ
Футболисты «Ростова» свой первый зимний учебно-тренировочный сбор проведут в ОАЭ.
Экономика
Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года
Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Кино
Появился первый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.
Происшествия
Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак предложила Яне Рудковской позировать перед камерой голой
Чтобы подогреть интерес подписчиков Рудковская побаловала их новогодними снимками, на которых сквозь прозрачное платье хорошо виден предмет гордости 44-летней жены Евгения Плющенко - её ноги.
Космос
Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Boeing
Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner фирмы Boeing, не сумевшему попасть на Международную космическую станцию.
Теннис
Хачанов уступил Надалю в полуфинале турнира в Абу-Даби
Армия и оружие
Эрдоган раскритиковал деятельность «ЧВК Вагнера» в Ливии
По словам Эрдогана, Турция продолжит делать все возможное для нормализации обстановки в Ливии.
Происшествия
Медик скорой помощи погиб в ДТП в Кемеровской области
Автомобиль "скорой помощи" и "Газель" столкнулись на 205 км трассы Бийск - Новокузнецк, сообщило управление МВД по Кемеровской области в субботу.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов показали, на кого похож их сын
Сын Регины Тодоренко и Влада Топалова Миша накануне отметил свой первый день рождения.
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП под Владимиром
Политика
NYT отследила перемещения агентов Секретной службы, охраняющих Трампа
"Потребовалось всего несколько минут для того, чтобы с помощью открытых источников расшифровать координаты точек, с которых поступали сигналы от сотовых телефонов, и отследить перемещения президента Трампа", - сообщила газета, не уточнив при этом, каким образом к ней попала эта база данных.
Шоу-бизнес
Александр Петров заявил о любви русских женщин к приставаниям
Футбол
Фергюсон останется у руля «Эвертона» на матч против «Арсенала»
Матч против «Арсенала» состоится 21 декабря, начало — в 15:30 (мск). Читайте также: Анчелотти встретился с владельцем «Эвертона»
Армия и оружие
Россия испытала новейший комплекс ПВО «Гибка-С»
Шоу-бизнес
Кристина Асмус в канун Нового года предстала в прозрачном платье
В канун Нового года Кристина решила пообщаться с подписчиками на тему праздника.
Экономика
Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей
Загрязнение воздуха обошлось мировой экономике в 0,3% ВВП в 2015 г., а расходы на социальную поддержку из-за него – еще в 6% глобального ВВП.