Ю.Шевцова пояснила, что отравление могут вызвать купленные в магазине напитки невысокого качества, при производстве которых было нарушено соотношение спирта, ароматизаторов, химических красителей и сивушных масел.

с чего всё началось

Шевцова отметила, что растворы, содержащие алкоголь и его суррогаты, всасываются в кровь практически сразу после соприкосновения со стенками желудочно-кишечного тракта. При отравлении прежде всего следует выпить 1,5 литра теплой воды.

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