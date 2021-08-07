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Эксперт назвала обстоятельства для отказа от инвестирования

Финансовый эксперт департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Наталья Смирнова рассказала в субботу, 7 августа, кому нельзя заниматься инвестициями.
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В 2020 году на Московскую биржу пришло значительное число частных инвесторов.
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Наталья Смирнова не советует инвестировать гражданам, у которых нет защиты от рисков.
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Лучше всего, если у человека есть в запасе средства, которых будет достаточно на расходы за три месяца.
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