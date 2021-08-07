ИзвестияЭксперт назвала обстоятельства для отказа от инвестированияФинансовый эксперт департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Наталья Смирнова рассказала в субботу, 7 августа, кому нельзя заниматься инвестициями.ИзвестияВ 2020 году на Московскую биржу пришло значительное число частных инвесторов.ПРАЙМНаталья Смирнова не советует инвестировать гражданам, у которых нет защиты от рисков.ПРАЙМЛучше всего, если у человека есть в запасе средства, которых будет достаточно на расходы за три месяца.ПРАЙМЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияЭкономика сегодняМИР 24ФАНПодробнее о событииФинансист предупредила, что успешному инвестору необходима хорошая стратегия ведения портфеляПРАЙМ23:30Финансист рассказала, кому не стоит заниматься инвестированиемМИР 24вчера в 14:33Финансист Смирнова назвала категории россиян, которым не стоит инвестироватьФАНвчера в 10:53Финансовый эксперт Смирнова объяснила, кому нельзя заниматься инвестициямиЭкономика сегоднявчера в 10:58Эксперт назвала обстоятельства для отказа от инвестированияИзвестиявчера в 22:00Показать ещёОценитьПоделиться