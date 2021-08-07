Виторию сводят с ума, как когда-то Эмери. Скоро в «Спартак» не поедет никто

«Спартак» оказался плох даже на фоне «Нижнего» Два пропущенных мяча за первые 15 минут, все и решившие, говорят о том, что команда забыла выйти на поле.